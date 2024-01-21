Замглавы Минобороны Украины Гаврилюк призвал РФ отказаться от ядерного оружия

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Россия должна будет отказаться от ядерного оружия при заключении мирного соглашения после окончания конфликта на Украине. Такое заявление сделал замминистра обороны Украины генерал Иван Гаврилюк в интервью немецкой газете Der Tagesspiegel.
Гаврилюк отмечает, что любой конфликт заканчивается за столом переговоров. По его мнению, по итогам таких переговоров ожидается соглашение между коалицией стран, поддерживающих Украину, и Россией. Подобный документ «должен включать отказ России от ядерного оружия, так как оно представляет угрозу для всего мира».
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил Украину, что в случае атак на территории России, она будет в праве использовать ядерное оружие для своей защиты. Он пояснил, что РФ может использовать ядерное оружие в ответ на агрессию против страны, когда под угрозу поставлено само существование государства.
По словам Медведева, это не право на самооборону, а прямое основание для использования ядерного оружия против угрожающего государства.
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Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил Украину, что в случае атак на территории России, она будет в праве использовать ядерное оружие для своей защиты. Он пояснил, что РФ может использовать ядерное оружие в ответ на агрессию против страны, когда под угрозу поставлено само существование государства.
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Артем Путинцев