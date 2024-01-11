Медведев вновь заговорил о возможном применении РФ ядерного оружия

Фото: сайт Кремля
Председатель Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил Украину, что в случае атак на территории России, она будет в праве использовать ядерное оружие для своей защиты.
Напомним, ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Украине на хватит сил сбивать все российские ракеты С-300 и отметил, что лучше всего уничтожить пусковые установки на территории России.
Он пояснил, что враги России «рискуют нарваться» на ответные действия со стороны России, согласно пункту «г» статьи 19 ядерной доктрины. Таким образом, РФ может использовать ядерное оружие в ответ на агрессию против страны, когда под угрозу поставлено само существование государства.
По словам Медведева, это не право на самооборону, а прямое основание для использования ядерного оружия против угрожающего государства.
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«Тут отдельные тупоголовые вояки из Бандеростана договорились до того, что лучший метод борьбы с Россией – это уничтожение переданными Западом ракетами большой дальности наших пусковых установок по всей территории России», - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что враги России «рискуют нарваться» на ответные действия со стороны России, согласно пункту «г» статьи 19 ядерной доктрины. Таким образом, РФ может использовать ядерное оружие в ответ на агрессию против страны, когда под угрозу поставлено само существование государства.
По словам Медведева, это не право на самооборону, а прямое основание для использования ядерного оружия против угрожающего государства.
«Об этом должны помнить все наследники Гитлера, Муссолини, Петена и прочих в нынешней Европе, поддерживающей нацистов в Киеве», - заключил Медведев.
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Элина Позднякова