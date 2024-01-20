WSJ: В Конгрессе США считают, что американское ядерное оружие всерьёз устарело

Забастовки профсоюзов в Финляндии могут остановить работу завода, который производит боеприпасы. Это может отрицательно отразиться на их поставках Украине. Об этом сообщает общественный вещатель Yle, ссылаясь на слова директора предприятия Пекки Химанка.