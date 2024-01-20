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Ядерное оружие Соединённых Штатов можно признать серьёзно устаревшим, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на мнение председателя комитета Палаты представителей по делам вооружённых сил Роджера Уикера, а также сенатора Конгресса США Дебры Фишер.
По их мнению, безопасность США напрямую зависит от финансирования и своевременного развертывания новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentine. В то же самое время обновление ядерного арсенала страны отстает от графика и требует больше денег. Специалисты привели в пример программу межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III почти 60-летней давности. Совершенно секретная программа «Дозорный» подорожала минимум на 37%, что угрожает срывом других проектов, связанных с ядерным оружием.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил, что США могут применить на Украине так называемые мини-ядерные бомбы, чтобы избежать разгрома украинской армии и помочь нынешней вашингтонской администрации выиграть президентские выборы. Он пояснил, что мощность такой бомбы составляет десятую часть от той, которую США сбросили на Хиросиму.
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«Создание новой межконтинентальной баллистической ракеты — роскошь, которую мы больше не можем себе позволить», — признался в разговоре с WSJ исследователь Института ответственного государственного управления Куинси Билл Хартунг.
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Артем Путинцев