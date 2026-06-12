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Часть мероприятий ко Дню России могут перевести в закрытый или онлайн-формат

Организаторам Дня России рекомендовали учитывать усиленные меры безопасности
Фото: Istock / eugenesergeev

При подготовке праздничных мероприятий ко Дню России организаторам рекомендовано уделить особое внимание вопросам безопасности участников и зрителей.



Согласно рекомендациям, массовые мероприятия на открытых площадках следует проводить только в тех регионах, где возможно обеспечить полный комплекс необходимых мер защиты. В случаях, когда это затруднительно, предлагается использовать закрытые площадки или проводить события в онлайн-формате.

Авторы документа подчёркивают, что такие меры направлены на создание безопасных условий для празднования и не должны влиять на главную задачу Дня России — объединение граждан вокруг общих ценностей, культуры и исторического наследия страны.

Софья Метелева

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