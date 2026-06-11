Водителю автобуса грозит до семи лет тюрьмы за смертельное ДТП в Екатеринбурге

11 июня 2026, 12:47

Юрист Славнов: Водителю автобуса из Екатеринбурга грозит до семи лет за ДТП

Фото: iStock/Yingko

Водителю автобуса, устроившему смертельное ДТП в Екатеринбурге, грозит до семи лет лишения свободы. Об этом рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.





Напомним, трагедия произошла вечером 10 июня у храма Большой Златоуст. По словам очевидцев, автобус влетел в ограждение и потом в людей, стоящих на тротуаре.





«Мы сидели на лавочке. Услышали резкий звук торможения. Увидели, как автобус задевает авто в левое крыло. Автобус влетел в ограждение. Люди оказались под автобусом. Девушку зажало колесами, ее оттуда доставали сотрудники МЧС. Колесо где-то в животе было. Но звуков почти никаких не было», — рассказал молодой человек корреспонденту URA.RU.

«Если подтвердится, что у водителя действительно были проблемы со здоровьем, будет опрошен медик, допустивший его к рейсу, ведь таких сотрудников не должны выпускать на линию. Суд может учесть этот факт и смягчить приговор», — уточнил Славнов.