В центре празднования Дня России окажутся традиции, преемственность поколений и единство
Стали известны основные рекомендации по проведению мероприятий ко Дню России в 2026 году. Особое внимание предлагается уделить теме единства народов страны, исторической преемственности и общим ценностям, которые объединяют граждан независимо от национальности и вероисповедания.
Организаторам рекомендуют акцентировать внимание на многовековой истории государства, культурном многообразии и связи поколений — от Древней Руси до современной России.
Отдельное место в праздничной программе должны занять темы сохранения исторической памяти и уважения к подвигам предков, в том числе героев Великой Отечественной войны.
День России остаётся важным государственным праздником, который символизирует суверенитет страны и объединяет людей вокруг общей истории и будущего.
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