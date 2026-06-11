В Кузбассе нескольких школьников удалили со сдачи ОГЭ и ЕГЭ из-за шпаргалок
В Кемеровской области трех школьников удалили со сдачи ОГЭ и ЕГЭ из-за того, что они принесли с собой телефоны и шпаргалки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Кузбасса.
По данным «Сiбдепо», отличились находчивостью подростки из Кемерова и Ленинска-Кузнецкого. Им удалось пронести на сдачу экзаменов запрещенные предметы, однако использовать их незаметно школьникам не удалось. Так, с ЕГЭ удалили одного ученика, а с ОГЭ — двух.
В ведомстве отметили, что ученики 9-х классов смогут пересдать экзамены в дополнительный период — с 3 по 25 сентября. А вот одиннадцатиклассникам придется сдавать предметы по выбору только в следующем году. Обязательные они смогут переписать также в дополнительный период.
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