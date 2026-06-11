В Кузбассе нескольких школьников удалили со сдачи ОГЭ и ЕГЭ из-за шпаргалок

11 июня 2026, 12:09

Фото: Медиасток.рф

В Кемеровской области трех школьников удалили со сдачи ОГЭ и ЕГЭ из-за того, что они принесли с собой телефоны и шпаргалки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Кузбасса.