Часть Подмосковья встретила утро со снегом

20 апреля 2026, 07:42

Синоптик Тишковец: в нескольких районах Подмосковья ночью выпал снег

Фото: iStock/Alena Ivochkina

Ведущий специалист центра погоды «‎Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что минувшей ночью снег накрыл несколько районов Подмосковья, включая Домодедово, Каширу и Дмитров. Об этом пишет РИА Новости.