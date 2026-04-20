Часть Подмосковья встретила утро со снегом
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что минувшей ночью снег накрыл несколько районов Подмосковья, включая Домодедово, Каширу и Дмитров. Об этом пишет РИА Новости.
Синоптик уточнил, что холодный фронт затронул и другие территории. Белые хлопья прошли в Нижегородской и Рязанской областях, на юге Владимирской и Кировской, а еще на севере Тульской, Липецкой и Тамбовской.
Непогода добралась до Марий Эл, Чувашии, запада Мордовии и Пензенской области. Зимний след заметили в Пермском крае, Свердловской области, на юге Югры, севере Омской и Кемеровской областей, в Новосибирской области и на юге Красноярского края. На метеостанциях «Чермоз» и «Губаха» отметили ледяные дожди.
