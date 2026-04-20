Стало известно, каким специалистам больше всего платят на вахте в России

20 апреля 2026, 07:37

РИА Новости: формовщики стали лидерами по зарплатам на вахте в России

Директор бизнес-направления «‎Авито Работы» Андрей Кучеренков сообщил, что в первом квартале 2026 года формовщики вышли в лидеры по доходу в сегменте вахтовой занятости. В среднем им предлагали 262 008 рублей, прирост составил 20% за год. Об этом пишет РИА Новости.