Стало известно, каким специалистам больше всего платят на вахте в России
Директор бизнес-направления «Авито Работы» Андрей Кучеренков сообщил, что в первом квартале 2026 года формовщики вышли в лидеры по доходу в сегменте вахтовой занятости. В среднем им предлагали 262 008 рублей, прирост составил 20% за год. Об этом пишет РИА Новости.
Эти специалисты готовят формы, заливают бетонные или металлические смеси и следят за качеством железобетонных изделий. Вторую строчку заняли слесари КИПиА с суммой 249 929 рублей. Прибавка по этой позиции достигла почти 66%. Третье место досталось шахтерам. Компании обещали им 243 470 рублей, плюс 25% к прошлому уровню. Эксперты связали высокие суммы с дефицитом опытных рабочих и стартом новых добывающих проектов.
Сильнее всего работодатели нарастили поиск слесарей механосборочных работ. Число вакансий для них увеличилось почти в 2,4 раза. Спрос на шахтеров и аппаратчиков вырос вдвое. Соискатели охотнее смотрят в сторону такого формата занятости. Лидерами по числу откликов стали мотористы с ростом на 118%. Следом идут сельскохозяйственные рабочие с прибавкой 105% и операторы станков с показателем 102%.
