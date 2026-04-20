Мошенники рассылают россиянам фальшивые штрафы за парковку

В «Мошеловке» предупредили о схеме мошенников со «штрафами за неправильную парковку»
Мошенники рассылают россиянам фальшивые сообщения о штрафах за парковку. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.



Аферисты ориентируются на автомобилистов из крупных городов, особенно в апреле. В этом месяце начинается сезон дорожных работ, появляются новые знаки и камеры, и водители, ещё не привыкшие к изменениям, становятся легкой жертвой.

Мошенники отправляют СМС с текстом, что машину зафиксировали на парковке в зоне временного знака, и требуют немедленно заплатить «штраф» суммой в 3000 рублей по ссылке, иначе сумма якобы удвоится.

Специалисты «Мошеловки» советуют проверять подобную информацию только через официальные ресурсы — портал Госуслуги или сайт ГАИ. Оплата штрафов по ссылкам из СМС всегда означает мошенничество. Настоящие уведомления содержат номер постановления и уникальный идентификатор начисления (УИН), а не просто ссылку для оплаты.

Мария Моисеева

