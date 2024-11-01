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Часть россиян получит годовые премии раньше, чем ожидали

РБК: бизнес переносит премии за год на декабрь для обхода новых налоговых правил
Фото: iStock/Vershinin

Фото: iStock/Vershinin

Крупный российский бизнес собирается перенести выплату годовых премий и доплат с начала 2025 года на декабрь 2024, чтобы избежать новых правил налогообложения, которые вступят в силу с 1 января. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в двух крупных компаниях. Отмечается, что речь идет в основном о частных организациях, так как госсектор не столь гибок.
По информации агентства, такое решение приняли уже около 30% компаний.
«Бизнес из разных секторов экономики прорабатывает перенос годовых премий и бонусов сотрудников с начала 2025-го на декабрь», — указано в материале.


РБК отмечает, что переносить выплату премий и бонусов будут в большинстве своем частные компании, так как госорганизации не могут оперативно менять подобные даты, так как им приходится подводить итоги года в соответствии с отчетами.

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#итоги
#эксперты
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#компании
Товарные знаки Wildberries перешли в пользу ООО «РВБ»
01 ноября 2024, 06:28

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Роспатент зарегистрировал переход прав 28 объектов интеллектуальной собственности Wildberries в пользу объединенной компании ООО «РВБ». Об этом сообщила объединенная компания Wildberries и Russ. Отмечается, что речь идет, в том числе о логотипе маркетплейса, суббренде «Ягодки», товарных знаках и информационных системах.
«Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала переход прав на объекты интеллектуальной собственности Wildberries в пользу Объединенной компании Wildberries и Russ (ООО «РВБ»). Соответствующие документы поступили в компанию <...> Всего 28 объектов интеллектуальной собственности», — указано в заявлении.
Ранее сообщалось, что сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук подал иск в Савеловский суд Москвы к Татьяне Ким (Бакальчук) и обществу с ограниченной ответственностью «РВБ», требуя признать сделку по передаче домена Wildberries.ru объединенной компании недействительной. Он утверждает, что сделка по передаче домена Wildberries.ru противоречит всем юридическим и здравым принципам, добавив, что домен был выведен из их совместной собственности без его согласия.

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#переход
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Забывший 40 лет своей жизни итальянец рассказал, что его удивило в 2024 году
Забывший 40 лет своей жизни итальянец Д’Адамо поразился смартфонам и навигаторам
01 ноября 2024, 04:31

Фото: iStock/Inside Creative House

Итальянец Лучано Д’Адамо, который после автокатастрофы забыл почти 40 лет своей жизни, рассказал, что его сильнее всего поразило в современном мире. По его словам, наибольшее удивление у него вызвали смартфоны и навигаторы. Необычную историю мужчины рассказала итальянская газета Corriere della Sera.
По информации издания, роковая авария произошла в 2019 году, когда пенсионера на пешеходном переходе сбил автомобиль. Очнувшись в больнице, он понял, что не помнит последние 40 лет своей жизни — последние воспоминания связаны только с 23-летним возрастом.

Мужчина долгое время не мог смириться с тем, сколько ему на самом деле лет. Родным пришлось долго рассказывать ему историю его же жизни, показывать фотографии и видео. Сейчас пенсионера начали изредка посещать воспоминания из 40 забытых лет.

Главным удивлением для пенсионера стали технологии — навигатор, который он сначала принял за «живой атлас», смартфоны, телевизоры и прочее.
«Странно было узнать про убийство Джона Леннона, Горбачева и падение Берлинской стены, теракт с башнями-близнецами в Нью-Йорке… Я ведь недавно там был, тогда их только что построили», — делился Д’Адамо.
Сейчас мужчина активно пользуется телефоном, любит открыть поисковик и зарыться в нем, узнавая заново то, что раньше знал и так.
«Я несчастлив. Как могу быть счастливым? Я узнал, что моя мать умерла, и даже не помню, что был на ее похоронах <…>Но я борюсь, у меня крепкий характер. И я понял, как важно помнить прожитую жизнь. Храните воспоминания. Все остальное развеивается по ветру», — подытожил пенсионер.
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#жизнь
#видео
#технологии
#правила
#мужчина
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Умер автор песни «Люди встречаются» Олег Жуков
В Белоруссии в возрасте 87 лет умер автор хита «Люди встречаются» Олег Жуков
01 ноября 2024, 01:51

Фото: iStock/jorgeantonio

Умер белорусский поэт и композитор, автор хитовой песни «Люди встречаются» Олег Жуков. Об этом со ссылкой на председателя Белорусского союза композиторов Елену Атрашкевич сообщает агентство БелТА. Отмечается, что поэта-песенника не стало в возрасте 87 лет.
По информации агентства, за свою жизнь Жуков написал более 300 композиций для артистов эстрады как в Белоруссии, так и России. Автор активно работал с многими известными исполнителями, среди которых Юрий Антонов, Лариса Долина, Лев Лещенко, Александр Буйнов и многие другие.

Ранее сообщалось, что актер Александр Ильин, известный по роли Семена Лобанова в сериале «Интерны» попал в больницу с жалобами на сильные боли. Подробности о состоянии здоровья артиста в настоящий момент уточняются.

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#жизнь
#смерть
#поэт
#песня
#белоруссия
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«С пеленок на женщин смотрят»: Лукашенко высказался об ЛГБТ* в Грузии
Лукашенко: грузины с пеленок смотрят на женщин, Запад не навяжет им ЛГБТ*
31 октября 2024, 23:56

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину, по которой Запад не сможет навязать Грузии идеологию ЛГБТ*. По его словам, попытка будет обречена на провал, так как грузины «с пеленок всю жизнь на женщин смотрели». Об этом он заявил на конференции по безопасности в Минске, видео с которой опубликовал телеграм-канал «Пул первого».
Белорусский лидер также добавил, что во времена СССР грузинских мужчин считали «самыми крутыми хлопцами».

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#лукашенко
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В России больше нельзя будет купить пиво в полулитровых банках
Mash: в России отменят выпуск алюминиевых банок объемом 0,5 литра в пользу 0,45
31 октября 2024, 23:32

Фото: iStock/Diy13

Компания «Урбан Крафт», которая единственная в России производит алюминиевые банки объемом 0,5 литра, объявила об отказе от выпуска такой тары в пользу объема 0,45. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что главной причиной стало падение спроса на классические полулитровые банки.
«Пива в банках 0,5 больше не будет. Как и любого другого напитка», — говорится в публикации.
По информации издания, привычный объем алюминиевых банок перестал пользоваться популярностью у производителей различных напитков, в связи с чем в «Урбан Крафт» полностью перешли на объем 0,45 литра.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что армянский коньяк — это не коньяк, а бренди. По его словам, коньяк, как напиток, является нематериальной ценностью Франции, потому даже в семейном кругу следует «коньяк называть бренди».

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#алкоголь
#производство
#производители
#спирт
#общество
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Патриарх Кирилл высказался о праздновании Велесовой ночи вместо Хэллоуина
Патриарх Кирилл осудил празднование Велесовой ночи в России вместо Хэллоуина
31 октября 2024, 23:17

Фото: iStock/laimdota

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осудил празднование Велесовой ночи вместо Хэллоуина, назвав ее «вызовом подлинным ценностям Русского мира». Об этом он заявил на заседании бюро президиума Всемирного русского народного собора. По его словам, этот праздник — фальсификация, маскирующаяся под исконно славянскую традицию.
«Наблюдаются попытки привить неоязыческие симпатии и в образовательном пространстве. <…> В частности, мне известно, что ряд государственных школ в регионах решили отмечать популярный в западной культуре Хеллоуин, переименовав его в Велесову ночь, чтобы придать оттенок якобы исконно славянского праздника. Такая подмена ценностей, фальсификация национальной истории, умаление роли христианства в созидании государственности нашего народа есть некий вызов подлинным ценностям Русского мира», — пояснил он.
Патриарх Кирилл также снова обратил внимание, что неоязыческие проповедники пытаются возродить в современной России язычество, опираясь на недостоверное утверждение о том, «что христианство якобы исключает личный героизм и доблесть».
«Лживость этого тезиса очевидна, наши святые воины - лучшее тому подтверждение, но факт появления неоязычества с его культом грубой силы и жестокости имеет место, в том числе в армейской среде», — подчеркнул он.
В РПЦ, в свою очередь, также предлагали альтернативу для Велесовой ночи и Хэллоуина. Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ Иеромонах Макарий предложил отмечать день памяти апостола Луки в день Хэллоуина и назвал это «хорошей идеей», особенно на фоне контраста с Хэллоуином, который олицетворяет нечистую силу.

Хэллоуин, который отмечается 31 октября, приобрел популярность в мире, но также заслужил неоднозначную репутацию из-за своей атрибутики. Изначально этот праздник имел кельтские дохристианские корни, а позже был ассоциирован с навечерием Дня всех святых в Римско-католической церкви, который отмечается 1 ноября.

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#рпц
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#патриарх кирилл
#праздники
#православие
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В Подмосковье с начала года отработали 2,6 тыс. заявок по ремонту труб с холодной водой
В Подмосковье отработали 2,6 тыс. заявок по ремонту труб с холодной водой
31 октября 2024, 22:29

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Управляющие организации Подмосковья с начала года отработали около 2,6 тыс. заявок на ремонт трубопроводов и стояков холодного водоснабжения в многоквартирных домах. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Изношенное оборудование заменено на новое. Это помогло предотвратить аварии и протечки. Водопроводы и стояки – общедомовая собственность. За их ремонт и облуживание отвечает управляющая компания. Своевременно заменять повреждённые участки труб – прямая обязанность УК», – отметили в ведомстве.
В Минчистоты напомнили, что по всем вопросам жители могут обращаться в свою УК. В случае её бездействия жалобу можно направить в министерство или в Единую диспетчерскую службу Подмосковья.

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#ук
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В Подмосковье по выбору жителей отремонтировали более 200 муниципальных дорог
31 октября 2024, 21:57

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Подмосковье во время ремонтного сезона по выбору жителей региона отремонтировали свыше 200 муниципальных дорог. За это проголосовали пользователи портала «Добродел», сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«Дорожники заменили покрытие на 215 участках муниципальных дорог общей протяжённостью более 160 км. Работы провели в 56 городских округах для удобного подъезда к домам, местам притяжения и объектам транспортной инфраструктуры. Эти дороги выбрали для ремонта сами жители. Сейчас ремонт на муниципальной сети находится на завершающей стадии», – сказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Как отметили в ведомстве, работы по просьбам жителей провели в рамках обычного и капитального ремонта.

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В Реутове наградят победителей конкурса журналистов Подмосковья «Верное слово»
31 октября 2024, 21:00

Фото: iStock / microgen

В Центре культуры и искусств Реутова 14 ноября пройдёт торжественная церемония награждения победителей VII регионального открытого творческого конкурса Союза журналистов Подмосковья «Верное слово».
Об этом сообщили в пресс-службе союза.

Конкурс совместными усилиями с 2016 года проводят Союза журналистов Подмосковья и Московская митрополия Русской Православной Церкви. Его цель – формированию духовно- нравственной культуры общества, сохранение традиционных ценностей православия в обществе, а также поддержка журналистов, поднимающих эти темы в своём творчестве.

Фото: сайт Союза журналистов МО
«За годы существования проекта удалось открыть много ярких имён, повысить профессиональное мастерство его участников. И эта творческая площадка продолжает активно развиваться», – говорится в сообщении.
В этом году участниками конкурса стали почти 150 журналистов из 22 городов Подмосковья, а также 56 территорий России. Финал VII конкурса решили провести на базе Центра культуры и искусств Реутова.

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