Часть россиян получит годовые премии раньше, чем ожидали

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Крупный российский бизнес собирается перенести выплату годовых премий и доплат с начала 2025 года на декабрь 2024, чтобы избежать новых правил налогообложения, которые вступят в силу с 1 января. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в двух крупных компаниях. Отмечается, что речь идет в основном о частных организациях, так как госсектор не столь гибок.
По информации агентства, такое решение приняли уже около 30% компаний.
РБК отмечает, что переносить выплату премий и бонусов будут в большинстве своем частные компании, так как госорганизации не могут оперативно менять подобные даты, так как им приходится подводить итоги года в соответствии с отчетами.
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«Бизнес из разных секторов экономики прорабатывает перенос годовых премий и бонусов сотрудников с начала 2025-го на декабрь», — указано в материале.
РБК отмечает, что переносить выплату премий и бонусов будут в большинстве своем частные компании, так как госорганизации не могут оперативно менять подобные даты, так как им приходится подводить итоги года в соответствии с отчетами.
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Данил Пономарев