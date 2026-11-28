Часть россиян получит январскую выплату досрочно
Сенатор Волошин: пенсионеры с выплатами 1–10 января получат две пенсии в декабре
Сенатор Александр Волошин заявил, что часть российских пенсионеров получит пенсию за январь 2027 года до Нового года. Тем, у кого деньги обычно поступают на счёт с 1 по 10 января, перечисление ожидается не позднее 30 декабря 2026 года.
В беседе с RT эксперт назвал причину — новогодние каникулы с 31 декабря по 10 января.
«Первый рабочий день наступит 11 января. В декабре у таких пенсионеров окажутся две выплаты — за декабрь и январь. Перенос произойдёт автоматически, подавать заявление не потребуется. Следующее перечисление после досрочной январской пенсии состоится уже в феврале по установленному графику», — объяснил он.Сенатор добавил: тем, кто получает пенсию после 10-го числа, деньги будут поступать в январе по датам, которые установят региональные отделения Социального фонда. Если дата выпадает на выходной, выплату обычно переносят на предшествующий рабочий день. По словам Волошина, для получающих деньги через почту или с доставкой на дом действуют отдельные графики: доставка охватывает период с 3 по 25 января.