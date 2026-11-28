28 ноября 2026, 21:47

Сенатор Волошин: пенсионеры с выплатами 1–10 января получат две пенсии в декабре

Фото: Istock/mars58

Сенатор Александр Волошин заявил, что часть российских пенсионеров получит пенсию за январь 2027 года до Нового года. Тем, у кого деньги обычно поступают на счёт с 1 по 10 января, перечисление ожидается не позднее 30 декабря 2026 года.





В беседе с RT эксперт назвал причину — новогодние каникулы с 31 декабря по 10 января.

«Первый рабочий день наступит 11 января. В декабре у таких пенсионеров окажутся две выплаты — за декабрь и январь. Перенос произойдёт автоматически, подавать заявление не потребуется. Следующее перечисление после досрочной январской пенсии состоится уже в феврале по установленному графику», — объяснил он.