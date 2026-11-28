28 ноября 2026, 17:29

Доцент Щербаченко: пособия в России вырастут на 6,8% с 1 января 2027 года

Фото: Istock/Oleg Elkov

С 1 января 2027 года пособия в России вырастут на 6,8%. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко.





В беседе с NEWS.ru эксперт объяснил изменение суммы доплат увеличением прожиточного минимума и МРОТ.

«В 2027 году вместе с МРОТ подрастёт и федеральный прожиточный минимум — на 6,8 %. В 2027 году он составит 28,9 тыс. рублей на душу населения. А поскольку многие выплаты «привязаны» к этой отметке, единое пособие и другие подобные меры поддержки тоже проиндексируют на те же 6,8 % с начала года», — подчеркнул он.