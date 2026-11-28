28 ноября 2026, 17:55

HR-эксперт Мурадян: к Новому году услуги поваров и ведущих подорожают на 20–50%

Фото: Istock/DuxX

HR-эксперт Гарри Мурадян заявил, что к новогодним праздникам услуги поваров, кондитеров и декораторов могут подорожать на 20–50%.





В беседе с изданием «Абзац» эксперт сообщил, что похожий рост цен затронет и ведущих, фотографов, визажистов, организаторов мероприятий.



Итоговую прибавку к цене будут определять регион, опыт специалиста, число заказов и срочность. Причина — приближение Нового года: чем ближе даты, тем меньше свободных мастеров и тем больше клиенты готовы платить.

«Перед Новым годом традиционно растёт спрос не только на Дедов Морозов и Снегурочек, но и на поваров, кондитеров, декораторов, ведущих, фотографов, визажистов и организаторов мероприятий. Стоимость услуг таких специалистов может вырасти на 20-50%, а непосредственно 30 и 31 декабря доходить до х2 от обычного прайса», — подчеркнул Мурадян.