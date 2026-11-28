«Паника, авторитет, халява»: Аналитик назвал главные ловушки мошенников
Доцент Щербаченко: мошенники работают с психологией, а не взламывают счета
Доцент Финансового университета при Правительстве России Пётр Щербаченко предупредил, что мошенники действуют не через взлом счетов, а через психологию человека. Социальную инженерию аферисты применяют как рабочий инструмент.
В беседе с RT назвал три главных крючка, на которые попадаются чаще всего.
«Срочность и паника, авторитет, халява. Как только вас торопят — это красный флаг. Мошенникам нужно, чтобы вы не успели подумать. Скажите себе: «Стоп. Я имею право на паузу». Положите трубку, закройте сообщение, перезвоните сами по официальному номеру», — посоветовал специалист.Помимо этого Щербаченко порекомендовал ввести правило трёх минут. Любое требование денег или данных — пауза. С близкими стоит обсудить кодовое слово на случай беды. По ссылкам из паники переходить нельзя. Доцент подчеркнул, что настоящий банк или полиция не торопят и не требуют «немедленно». Главную защиту эксперт видит не в скорости, а в осознанности.