28 ноября 2026, 20:05

Доцент Щербаченко: мошенники работают с психологией, а не взламывают счета

Фото: Istock/Diy13

Доцент Финансового университета при Правительстве России Пётр Щербаченко предупредил, что мошенники действуют не через взлом счетов, а через психологию человека. Социальную инженерию аферисты применяют как рабочий инструмент.





В беседе с RT назвал три главных крючка, на которые попадаются чаще всего.

«Срочность и паника, авторитет, халява. Как только вас торопят — это красный флаг. Мошенникам нужно, чтобы вы не успели подумать. Скажите себе: «Стоп. Я имею право на паузу». Положите трубку, закройте сообщение, перезвоните сами по официальному номеру», — посоветовал специалист.