Частные лица готовы вывезти россиян из ОАЭ за астрономическую сумму

РЕН ТВ: застрявшим в ОАЭ россиянам предлагают улететь домой за $37 тысяч
Фото: iStock/frankpeters

Предприниматели просят у застрявших в Дубае россиян $37 тысяч за возвращение на родину. Информацию выяснил телеканал РЕН ТВ у одного из организаторов подобных перелетов.



Оплачивать услугу предпочтительно криптовалютой. По словам собеседника издания, перед отправкой необходимо перевести $25 тысяч, а по прилете потребуется доплатить еще $14 тысяч, что в итоге на $2 тысячи превышает изначально озвученную сумму.

Кроме того, предприниматель предлагает перелеты на личном джете. В этом случае придется раскошелиться на $120 тысяч.

Бизнесмен также предостерегает от мошенников. По его информации, некоторые злоумышленники требуют предоплату в размере от 5 до 15 тысяч долларов у тех, кто хочет вернуться в Россию, после чего они исчезают, и «никто никуда не везет».

Предприниматель отметил, что у него уже «набрался самолет» из желающих вылететь в Россию. Предположительно, воздушное судно отправится в Москву через Стамбул 2 марта.

Александр Огарёв

