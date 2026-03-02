Частные лица готовы вывезти россиян из ОАЭ за астрономическую сумму

02 марта 2026, 03:27

РЕН ТВ: застрявшим в ОАЭ россиянам предлагают улететь домой за $37 тысяч

Фото: iStock/frankpeters

Предприниматели просят у застрявших в Дубае россиян $37 тысяч за возвращение на родину. Информацию выяснил телеканал РЕН ТВ у одного из организаторов подобных перелетов.