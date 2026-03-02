Страны Персидского залива пригрозили Ирану ответными действиями

02 марта 2026, 01:18

Фото: iStock/rarrarorro

Шесть членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива предупредили Иран об ответных действиях в рамках мер коллективной безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам экстренного заседания.





Организация призвала Иран немедленно прекратить атаки в целях обеспечения стабильности на мировом рынке энергоресурсов. Вместе с тем представители аравийских монархий подчеркнули, что безопасность одной страны неотделима от всех остальных.



«Страны Персидского залива готовы принять все необходимые меры для сохранения своего суверенитета, безопасности и стабильности стран в ответ на атаки Ирана», — отмечается в заявлении.