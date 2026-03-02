Страны Персидского залива пригрозили Ирану ответными действиями
Шесть членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива предупредили Иран об ответных действиях в рамках мер коллективной безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам экстренного заседания.
Организация призвала Иран немедленно прекратить атаки в целях обеспечения стабильности на мировом рынке энергоресурсов. Вместе с тем представители аравийских монархий подчеркнули, что безопасность одной страны неотделима от всех остальных.
«Страны Персидского залива готовы принять все необходимые меры для сохранения своего суверенитета, безопасности и стабильности стран в ответ на атаки Ирана», — отмечается в заявлении.В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке.