КСИР: авианосец «Авраам Линкольн» покинул расположение после удара Ирана
Авианосец ВМС США «Авраам Линкольн» сменил место дислокации после ракетного удара со стороны Ирана. Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламского революции (КСИР).
В Тегеране уверены, что судно покинуло расположение из-за угрозы потопления. Вероятно, оно получило повреждение в результате недавнего удара. Тогда по авианосцу выпустили четыре крылатые ракеты.
«После атаки это судно направилось в сторону Индийского океана с места базирования, где выполняло свою миссию», — цитирует сообщение КСИР иранская гостелерадиокомпания IRIB.Ранее Центральное командование США опровергло информацию об успешном ударе по «Аврааму Линкольну».