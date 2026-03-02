02 марта 2026, 00:50

КСИР: авианосец «Авраам Линкольн» покинул расположение после удара Ирана

Фото: iStock/viper-zero

Авианосец ВМС США «Авраам Линкольн» сменил место дислокации после ракетного удара со стороны Ирана. Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламского революции (КСИР).





В Тегеране уверены, что судно покинуло расположение из-за угрозы потопления. Вероятно, оно получило повреждение в результате недавнего удара. Тогда по авианосцу выпустили четыре крылатые ракеты.



«После атаки это судно направилось в сторону Индийского океана с места базирования, где выполняло свою миссию», — цитирует сообщение КСИР иранская гостелерадиокомпания IRIB.