Пушков: страны ЕС используют операцию в Иране для сближения с США

02 марта 2026, 01:42

Алексей Пушков (Telegram @alexey_pushkov)

Страны ЕС намереваются вступить в союз против Ирана, чтобы улучшить отношения с США. С такой точкой зрения выступил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.





Наиболее вероятным сценарием продолжения боевых действий станет коалиция Запада против Ирана. Примерно таким же образом они действовали при свержении режима Муаммара Каддафи в Ливии, подчеркнул Пушков.



«Британия, Франция и Германия угрожают вступить в войну против Ирана на стороне США и Израиля. Формируется единая западная военная коалиция. Для европейцев это и способ сблизиться с США, особенно после конфликтов вокруг Гренландии и тарифов», — написал сенатор в своем Телеграм-канале.