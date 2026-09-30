Частный детектив назвал сферы работы с самым высоким риском служебных измен

30 сентября 2026, 07:15

Британский детектив Эванс назвал профессии людей, которые чаще всего изменяют

Фото: iStock/kieferpix

Частный детектив Пол Эванс составил список профессий, представители которых, по его наблюдениям, чаще вступают в отношения с коллегами за спиной у партнеров. На первое место он поставил медработников.