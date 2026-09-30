Частный детектив назвал сферы работы с самым высоким риском служебных измен
Частный детектив Пол Эванс составил список профессий, представители которых, по его наблюдениям, чаще вступают в отношения с коллегами за спиной у партнеров. На первое место он поставил медработников.
В беседе с Metro Эванс пояснил, что романы на работе чаще возникают в коллективах, где сотрудники проводят вместе много часов и регулярно сталкиваются со стрессом. По его словам, ночные смены и эмоциональная близость могут стирать личные границы.
Лидерами рейтинга стали врачи и медсестры. Детектив рассказал о расследовании, во время которого выяснилось, что медсестра встречалась с врачом в ночные смены.
Вторую строчку заняли сотрудники колл-центров. Следом идут бортпроводники: частые поездки, разлука с партнером и атмосфера путешествий, как считает Эванс, повышают вероятность случайных связей.
Четвертое место частный детектив отдал торговым представителям. Их профессиональные навыки убеждения порой помогают скрывать личную жизнь и влиять на окружающих, отметил он.
Замыкают пятерку ИТ-специалисты. Эванс связал это с постоянным доступом к мессенджерам, социальным сетям и другим цифровым сервисам, через которые проще поддерживать тайную переписку.
Читайте также: