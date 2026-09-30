Учёные выявили неочевидный признак инсульта и смерти
Учёные установили, что нестабильность артериального давления со временем существенно увеличивает риск инсульта и летального исхода. При этом важна не только величина давления, но и амплитуда его изменений между отдельными измерениями, говорится в исследовании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD).
Специалисты проанализировали данные свыше 57 тысяч человек в возрасте 55 лет. В ходе исследования давление у добровольцев измеряли многократно, чтобы оценить его колебания. Период наблюдения в среднем длился около пяти лет. За это время инсульт перенесли 571 человек, а 1460 участников скончались.
Наиболее выраженную связь выявили для колебаний нижнего давления: чем сильнее оно менялось, тем выше оказывался риск инсульта. Существенные перепады нижнего давления ассоциировались с ростом риска на 12%.
Кроме того, изменчивость давления коррелировала с риском смерти вне зависимости от его средних показателей. Особенно уязвимой оказалась группа людей с диабетом второго типа: у них высокая вероятность неблагоприятных исходов наблюдалась при значительных колебаниях верхнего давления.
Авторы исследования подчёркивают, что отслеживание этой динамики во времени может стать полезным инструментом для более точной оценки риска сердечно‑сосудистых осложнений. Вместе с тем работа не подтверждает, что сами по себе перепады давления напрямую вызывают инсульт — речь идёт о выявленной статистической связи.
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