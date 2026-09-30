Учёные выявили неочевидный признак инсульта и смерти

30 сентября 2026, 04:56

EASD: колебания давления повышают риск инсульта и смерти

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Учёные установили, что нестабильность артериального давления со временем существенно увеличивает риск инсульта и летального исхода. При этом важна не только величина давления, но и амплитуда его изменений между отдельными измерениями, говорится в исследовании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD).