Каждый третий россиянин остался недоволен водой из-под крана

30 сентября 2026, 07:10

«Лемана ПРО»: каждый третий опрошенный россиянин недоволен качеством воды дома

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Качество воды дома не устраивает 35% россиян, показал опрос «Лемана ПРО» и БАРЬЕР. Директор по маркетингу БАРЬЕР Мария Кулешова отметила, что систему очистки стоит выбирать после лабораторной проверки состава воды.