Каждый третий россиянин остался недоволен водой из-под крана
Качество воды дома не устраивает 35% россиян, показал опрос «Лемана ПРО» и БАРЬЕР. Директор по маркетингу БАРЬЕР Мария Кулешова отметила, что систему очистки стоит выбирать после лабораторной проверки состава воды.
В беседе с «Газетой.Ru» представители компаний сообщили: главной проблемой респонденты считают накипь и осадок — на них указали 68% недовольных качеством воды. О жесткости заявили 63% участников, 47% не уверены в безопасности водопроводной воды.
Неприятный вкус отметили 39% опрошенных. Еще 37% обеспокоены металлами и прочими примесями, 34% — мутностью, 26% — запахом. При этом 65% участников исследования устраивает вода, поступающая в их жилье.
Фильтры используют 62% россиян. Бутилированную воду покупают 16%, еще 12% предпочитают кипячение или отстаивание. Без дополнительной очистки воду из-под крана пьют 7% участников опроса.
Среди владельцев очистных систем лидируют фильтры-кувшины: ими пользуются 57%. Фильтры под мойкой установили 28%, настольные устройства выбрали 20%. Обратный осмос и насадки на кран применяют по 15% респондентов.
По словам Кулешовой, фильтр-кувшин не предназначен для удаления бактерий и избытка железа из воды из колодцев или скважин. Анализ помогает понять источник проблемы и подобрать подходящее оборудование.
Проверку состава воды никогда не заказывали и не планируют 44% опрошенных. Еще четверть допускает такую возможность в будущем. Среди респондентов, уже проводивших анализ или готовых его сделать, 67% хотят удостовериться в безопасности воды, 39% — выяснить причину осадка, 26% — выбрать фильтр.
Большинство участников готовы потратить на анализ до 1 тыс. рублей. О возможности сдать использованные картриджи на переработку не знают 73% россиян, а пункты их приема известны лишь 5%. В опросе участвовали свыше 1 тыс. жителей городов с населением более 100 тыс. человек.
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