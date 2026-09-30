Книга Толстого стала бестселлером в Бразилии после рекомендации футболиста

30 сентября 2026, 01:29

Фото: iStock/morgan23

Повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» вышла на первую строчку по продажам на Amazon в Бразилии. Такой всплеск интереса к классике случился благодаря полузащитнику футбольного клуба «Атлетико» Густаво Скарпе, сообщает издание G1.