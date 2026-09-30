Книга Толстого стала бестселлером в Бразилии после рекомендации футболиста
Повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» вышла на первую строчку по продажам на Amazon в Бразилии. Такой всплеск интереса к классике случился благодаря полузащитнику футбольного клуба «Атлетико» Густаво Скарпе, сообщает издание G1.
В центре сюжета повести — история чиновника, который на фоне тяжёлой болезни сталкивается с осознанием приближающейся смерти и заново переосмысляет прожитую жизнь.
С конца августа Скарпа делится впечатлениями о прочитанных книгах в роликах на YouTube. Его видеообзор на «Смерть Ивана Ильича» всего за две недели привлёк более 565 тысяч зрителей.
Влияние рекомендации футболиста вышло далеко за рамки роста продаж. Воодушевлённые его советом болельщики основали книжный клуб Galeitura. Сейчас в сообществе уже порядка 500 участников — они совместно читают и обсуждают книги.
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