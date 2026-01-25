Частный детектив назвал выдающие супружескую измену признаки
Неверность партнера можно распознать по трем красноречивым признакам. Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру» генеральный директор ведущего частного детективного агентства Колумбии Asesores-IP SAS Colombia Хорхе Искьердо.
Частный детектив отметил, что первым сигналом об измене может стать изменение распорядка дня одного из партнеров. Например, эксперт указал на более частые визиты в спортзал. Также детектив обратил внимание на более яркий макияж и резкую смену стиля одежды.
Искьердо отметил, что у людей, которые изменяют, часто появляются неожиданные деловые поездки, корпоративные тренинги или общественные мероприятия. Эксперт добавил, что на возможную неверность может указывать нежелание человека участвовать в семейных мероприятиях.
