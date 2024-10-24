В Московской области всё больше родителей называют детей необычными именами

Фото: Министерство социального развития Московской области
В Московской области всё больше родителей предпочитают уникальные и редкие имена, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«В нашем регионе с начала года зарегистрировали уже почти 55 тысяч новорожденных. Родители выбирают для малышей самые разные имена, как привычные каждому — София, Анна, Александр и Михаил, так и необычные — Искра, Эланна, Ясна, Алфей, Октавиан и Август», — сообщила Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Дайана Хусинова