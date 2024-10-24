В Московской области всё больше родителей называют детей необычными именами

Всероссийская физико-техническая олимпиада «Выходи решать!» подвела итоги и определила победителей. В 2024 году более 100 тысячи участников из 84 регионов России и 30 стран мира проверили свои знания в области естественных наук, сообщает пресс-служба Всероссийской физико-технической контрольной «Выходи решать!».