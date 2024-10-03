Подмосковным семьям с новорождёнными с начала года выплатили более 900 млн рублей

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Подмосковные семьи получили выплаты на новорождённых в сентябре более чем на 100 млн рублей. Такие данные привели в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
Семьи региона, где недавно родился ребёнок, могут оформить выплату на 20 тыс. рублей или подарочную коробку с вещами для малыша в рамках нацпроекта «Демография».
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«Только за последний месяц на эту меру поддержки ушло более 100 млн рублей. А всего с начала года выплату получили родители 45 тыс. детей на сумму свыше 900 млн рублей», – рассказали в министерстве социального развития Подмосковья.Как ранее отмечала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, чаще всего родители выбирают деньги, так как они помогают в первые месяцы после появления младенца, когда расходы значительно растут.
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Лора Луганская