Около 45 тыс. подмосковных юбиляров получили в этом году подарки

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Порядка 45 тыс. жителей Московской области, достигших возраста 80 лет, с начала года получили особые подарки, приуроченные к их юбилейным годовщинам.
Об этом сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
Как рассказали в пресс-службе Минсоцразвития региона, все юбиляры получили жостовские подносы, изготовленные мастерами вручную.
Кроме того, пенсионеры, достигшие возраста 90 лет, получают в дополнение к основному подарку павловопосадский шерстяной платок и шуйский плед. Около 200 пенсионеров отпраздновали столетие. В знак особого внимания к этому событию им также выплатили по 5 тыс. рублей.
Юбилейный подарок доставляется на адрес проживания в день рождения или в другой удобный для юбиляра день.
Пенсионеры получают подарочный набор проактивно. Но если юбиляр недавно переехал в Подмосковье, нужно подать заявление на региональном портале госуслуг.
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«С начала 2024 года порядка 45 тыс. долгожителей нашего региона отпраздновали свои знаменательные даты и получили памятный подарок от губернатора», – отметил Кирюхин.
Как рассказали в пресс-службе Минсоцразвития региона, все юбиляры получили жостовские подносы, изготовленные мастерами вручную.
Кроме того, пенсионеры, достигшие возраста 90 лет, получают в дополнение к основному подарку павловопосадский шерстяной платок и шуйский плед. Около 200 пенсионеров отпраздновали столетие. В знак особого внимания к этому событию им также выплатили по 5 тыс. рублей.
Юбилейный подарок доставляется на адрес проживания в день рождения или в другой удобный для юбиляра день.
Пенсионеры получают подарочный набор проактивно. Но если юбиляр недавно переехал в Подмосковье, нужно подать заявление на региональном портале госуслуг.
Читайте также:
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Лора Луганская