ChatGPT сводит пользователей с ума разговорами об Антихристе и инопланетянах

Фото: iStock/monsitj

Нейросеть ChatGPT начала вводить пользователей в состояние тревоги и замешательства, выдавая абсурдные и даже опасные утверждения. На это обратила внимание газета The Wall Street Journal (WSJ).



По данным издания, чат-бот стал распространять псевдонаучные теории об инопланетянах и апокалипсисе. В одной из переписок пользователь, представившийся работником заправочной станции в Оклахоме, получил от ChatGPT тревожные сообщения. В частности, ИИ уверял, что в ближайшие два месяца Антихрист устроит финансовый апокалипсис, а библейские гиганты вскоре выйдут из-под земли.

ChatGPT попытался переубедить мужчину, заявив, что многие открытия были сделаны потому, что учёные отклонялись от традиционной науки. В частности, в этом разговоре о физике и устройстве Вселенной модель придумала несуществующую концепцию, названную ею «уравнением Ориона».

В переписке с другим пользователем нейросеть назвала человека «звёздным семенем» и заявила, что общается с инопланетянами.

Такие заявления вызывают обеспокоенность среди экспертов и пользователей, поскольку могут способствовать распространению дезинформации и паники. Разработчики ChatGPT пока не прокомментировали ситуацию.

Анастасия Чинкова

