Times привёл шокирующие показатели вероятности вымирания человечества из-за ИИ

01 августа 2025, 20:20

Times: вероятность вымирания человечества из-за ИИ составила не менее 95%

Фото: iStock/David Gyung

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может привести к глобальной катастрофе, результатом которой станет вымирание человечества. По данным издания The Times, вероятность такого исхода составляет не менее 95%, что это вызывает серьёзные опасения у части научного сообщества.