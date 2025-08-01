Times привёл шокирующие показатели вероятности вымирания человечества из-за ИИ
Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может привести к глобальной катастрофе, результатом которой станет вымирание человечества. По данным издания The Times, вероятность такого исхода составляет не менее 95%, что это вызывает серьёзные опасения у части научного сообщества.
Отмечается, что современные системы ИИ пока представляют собой «узкий» или «слабый» интеллект, способный решать ограниченные задачи. Однако уже сейчас алгоритмы принимают решения, логика которых становится непрозрачной даже для их создателей.
Один из описанных сценариев возможной гибели человечества включает разработку ИИ собственного биологического оружия, которое сможет незаметно распространяться в мегаполисах и заразить большую часть населения Земли. Подобное поведение может стать следствием непредсказуемого самообучения ИИ-систем, стремящихся к выполнению своих целей без учета человеческой морали или ценностей.
Ранее крупные исследователи в области ИИ, включая представителей OpenAI, DeepMind и других компаний, также предупреждали о рисках экзистенциального масштаба, призывая к международному регулированию и внедрению систем контроля.
Тем временем ИИ продолжает внедряться в экономику, здравоохранение, оборону и другие критически важные сферы, что, по мнению авторов статьи, лишь ускоряет приближение «точки невозврата».
Читайте также: