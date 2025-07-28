Эксперт объяснил, почему опасно раскрывать личные данные нейросети
Бедеров: отправленные нейросети сообщения могут попасть к третьим лицам
Отправленные нейросети запросы могут попасть в руки третьих лиц, поэтому ей нельзя раскрывать персональные данные, банковские реквизиты, пин-коды, а также коммерческие, государственные, врачебные тайны, и информацию, которая защищена соглашением о неразглашении. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на эксперта Игоря Бедерова.
Собеседник подчеркнул, что с нейросетью нельзя обсуждать подробности личной жизни, планы преступлений и чужие тайны. Такая информация не защищена адвокатским правом, поэтому ее могут использовать в качестве доказательства в суде, говорит Бедеров.
«Также присутствуют риски взлома серверов ИИ-компании, ошибок в ПО, злоупотреблений сотрудниками. В результате ваши личные тайны могут стать публичными. Это может нанести репутационный ущерб, стать предметом для вымогательства и шантажа, а также иных злоупотреблений», — добавил он.Бедеров отметил, что попадание вышеперечисленных данных к третьим лицам может негативно отразиться на карьере, разрушить доверие между людьми, нанеся значительный вред.
Обозреватели указали, что к отправке запроса в нейросеть нужно относиться, как к публичному выступлению, то есть не говорить о том, о чем юзер, например, не напишет в соцсети. Конфиденциальность нейросети никак не гарантирована, сказано в материале.