Че Гевара и блогеры, Трамп и баня: Факты о 14 июня, которых вы могли не знать

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14 июня свой профессиональный праздник отмечают представители блогерской сферы, а также сотрудники миграционной службы. В этот день родились Эрнесто Че Гевара и Дональд Трамп. Сегодня строго запрещено ссориться и ходить на свидания.
О праздниках, которые отмечают 14 июня, а также об интересных традициях и людях, родившихся в этот день, расскажет редакция «Радио 1».
Праздники 14 июня
Международный день блогера
Идея отмечать Международный день блогера (блоггера) (International Weblogger’s Day) родилась в 2004 году. Сразу 500 человек из более чем 40 стран, объединившись, решили, что им нужен свой день — так называемый символ дружеских отношений между блогерами всего мира.
20 лет спустя блогерство превратилось в востребованную и популярную профессию. Сегодняшняя дата делает людей, пишущих в своих блогах на разных языках, ближе друг к дуруг. Этот праздник также даёт блогерам возможность поддерживать не только коллег, но и всех пользователей интернета. К обществу блогеров может присоединиться каждый, кто имеет доступ во всемирную сеть, вне зависимости от пола, национальности и возраста.
В День блогера все желающие могут опубликовать на своей странице в любой социальной сети короткое сообщение о солидарности между всеми блогерами. А в ряде стран в этот день вот уже несколько лет проходят «живые» встречи блогеров.
Всемирный день донора крови
14 июня также принято отмечать Всемирный день донора крови.
В мае 2005 года, в ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения, министры из разных стран мира единодушно приняли заявление о приверженности и поддержке добровольного донорства крови. В резолюции WHA58.13 они постановили 14 июня каждого года проводить Всемирный день донора крови, дата которого приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера (1868-1943) — австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.
В мероприятиях Дня донорства принимают участие 193 государства-участника ООН, 186 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, десятки добровольных донорских организаций и многочисленные специалисты по переливанию крови из всех стран мира.
Этот праздник призван рассказать всем жителям нашей планеты о важности донорства крови, а также выразить благодарность тем людям, которые на безвозмездной основе делятся совей кровью и спасают жизни.
Международный банный день
На самом деле у этого праздника нет официально установленной даты. Так, в 2009 году представители банного дела России, Белоруссии и других стран попытались учредить банный день в рамках своего слёта 9 октября. 6 июля Банный день отмечают в честь Аграфены Купальницы, который на Руси ежегодно открывает сезон заготовки банных веников. 14 же июня праздник приурочивают ко дню памяти святого врачевателя Агапита Печерского, который использовал баню как средство лечения. Иными словами, сегодня Банный день можно отмечать три раза в год.
Русская традиция банных дней — это целый ритуал, для многих современных людей непонятный, а для иностранцев порой даже пугающий. Тем не менее, банная традиция связана не просто с мытьём. Во времена Древней Руси баня считалась местом омовения и очищения души. Поэтому не удивительно, что банный день выпадал на субботу, когда к воскресной службе люди просыпались чистыми не только телом, но и душой.
Фестиваль пиццы в Неаполе
14 июня в Италии проходит один из самых ярких праздников страны, который также принято считать главным в мире фестивалем пиццы. Он проходит летом и длится чуть больше недели, становясь местом паломничества всех любителей этого известного итальянского блюда. Традиционно на это событие съезжаются гости из многих стран мира. На несколько дней весь Неаполь наполняется неповторимыми ароматами базилика, моцареллы и свежей выпечки.
В прошлом веке пицца стала завоёвывать самые разные уголки мира — от Америки до Индии, от Португалии до России. Неудивительно, что это блюдо вдохновило итальянцев организовать праздник, посвящённый ему. Впервые Фестиваль пиццы был проведён в 1984 году.
День работника миграционной службы России
14 июня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники миграционной службы России. Эта официальная дата была введена в 2007 году указом российского лидера Владимира Путина.
Традиционно в этот день проходит чествование представителей миграционной службы за достижения и заслуги в области решения проблем предоставления гражданства и миграции населения. Проводятся праздничные мероприятия в территориальных подразделениях и представительствах ФМС России в других странах.
Приметы 14 июня
В эту дату нельзя ставить забор или ремонтировать его. По народным поверьям, это приведет к пожару. Также не рекомендуется заниматься изготовлением оберегов и амулетов — они не смогут защитить человека, а только притянут новые неприятности. Мужчинам стоит идти на уступки своей супруге или возлюбленной. Если она просит за что-то прощения, то нужно обязательно простить и забыть обиды. Тот, кто будет упрямствовать, рискует потерять уважение окружающих.
Нежелательно расставаться — расторгнутая в этот день любовь или отношения приведут к длительным переживаниям. Лучше провести время со своей семьей или любимым человеком. А вот отправляться на свидание с незнакомцем нежелательно, тоже самое касается и общения с людьми которых вы плохо знаете.
Безделье, лень и долгий сон 14 июня могут привести к неудачам. Не рекомендуется плакать, испытывать грусть, апатию, вспоминать что-то плохое из жизни и переживать по этому поводу. Наоборот, радость и улыбка привлекут в жизнь человека позитив и счастье.
Не игнорируйте чьи-то просьбы о помощи. Нужно помочь хотя бы чем-нибудь. В противном случае самим придётся просить и молить о помощи.
Нельзя ссориться и отвечать на провокации. Устоять перед ссорой — к добрым и крепким отношениям. Не ругайтесь и не проклинайте других людей. Проклятья сегодня обернутся против того, кто их произнёс.
Кто родился 14 июня
Дональд Трамп
Один из самых популярных американских политиков, бывший президент США Дональд Трамп родился 14 июня 1946 года в районе Квинс Нью-Йорка. В возрасте будущий политик поступил в Нью-Йоркскую военную академию. Там он добился больших успехов: к моменту выпуска в 1964 году Трамп стал блестящим атлетом и лидером среди учеников.
Закончив академию, Трамп поступил в Фордхемский университет, но вскоре перевелся в Уортонскую школу финансов при Пенсильванском университете, которую окончил в 1968 году. После окончания университета Дональд начал работать в компании отца. В 1975 году он стал её президентом и изменил название компании на Trump Organization.
В 2004 году Трамп стал исполнительным продюсером и ведущим реалити-шоу «Ученик» на канале NBC. Шоу имело высокие рейтинги и было трижды номинировано на премию Emmy. В 2005 году Дональд Трамп запустил собственную линию одежды Donald J. Trump Signature Collection, позже бизнесмен начал выпуск товаров для дома под маркой Trump Home.
В декабре 2016 года Трамп стал обладателем титула «Человек года» по версии американского журнала Time. Дональд Трамп трижды был женат, сейчас он состоит в браке с Мелании Кнаусс. У бизнесмена пятеро детей.
Регина Тодоренко
Российская телеведущая и видеоблогер Регина Тодоренко родилась 14 июня 1990 года в Одессе. В детстве будущая звезда занималась вокалом и танцами, играла на бандуре и посещала театральную студию.
В 2007 году Тодоренко с отличием закончила среднюю школу и поступила в ОНМУ на факультет «Организация транспортных перевозок и систем». В 2010 году она также поступила в КНУКиИ им. М.М. Поплавского и получила диплом магистра театрального искусства.
В 2008 году Регина Тодоренко приняла участие во втором сезоне украинской «Фабрики звезд», после чего вместе с другими участницами конкурса организовала женскую поп-группу Real O. В 2014 году она стала ведущей трэвел-шоу «Орёл и решка». За год работы девушка успела посетить более 50 стран.
В 2015 году Регина Тодоренко начала сольную карьеру. Она записала синглы «Heart's Beating» и «Ты мне нужен», а также прошла в четвертый сезон шоу «Голос» и попала в команду к Полине Гагариной.
В 2019 году Тодоренко вышла замуж за певца Влада Топалова. У пары есть двое сыновей.
Эрнесто Че Гевара
Кубинский революционер Эрнесто Че Гевара появился на свет 14 июня 1928 года в Росарио (Аргентина), в семье архитектора. В возрасте двух лет Эрнесто перенёс тяжёлую форму бронхиальной астмы, и для восстановления его здоровья семья переехала в Кордобу — провинцию с лучшим климатом.
В 1955 году Эрнесто познакомился с братьями Кастро, которые разрабатывали план свержения диктатуры Батисты на Кубе и планировали взять управление страной в свои руки. Эрнесто увлёкся их идеями и вступил в революционный отряд. Именно тогда от своих новых друзей он и получил прозвище Че. 25 ноября 1956 года на яхте «Гранма» революционеры отплыли на Кубу, где Гевара принимал самое активное участие в революционно-освободительной войне. На Кубе он провёл множество успешных военных операций, в 1957 году получил звание майора повстанческой армии.
После победы Революции в 1959 году Че Гевара президентским декретом был провозглашён гражданином Кубы и вскоре стал вторым человеком в новом правительстве после Фиделя. В 1967 году Че Гевара возглавил партизанский отряд для освобождения Боливии. Во время боя в Эль-Юро многие бойцы Че погибли, а сам он был ранен и захвачен в плен 8 октября 1967 года. На следующий день, 9 октября 1967 года, последний революционер 20 века Эрнесто Че Гевара был расстрелян американскими «рейнджерами» в городе Ла-Игера (Боливия).
Александр Сокуров
Один из самых выдающихся российских режиссёров Александр Сокуров родился 14 июня 1951 года в деревне Подорвиха Иркутской области.
Сокуров получил высшее образование на историческом факультете Горьковского университета (1974). В 1969–1975 годах он работал помощником режиссёра, ассистентом режиссёра и режиссёром на Горьковском телевидении. Затем Сокуров учился во ВГИКе, где закончил мастерскую научно-популярного кино (1979).
С 1980 года режиссёр жил и работал в Санкт-Петербурге («Ленфильм»). В 1987 году Сокурова легализовали, выпустив на экран одиннадцать фильмов, снятых за 9 лет. Это были документальные, историко-философские фильмы о судьбах России, её культуре, о взаимоотношениях художника и народа, художника и власти, человека и времени.
В творчестве Сокурова органично сочетаются тонкое понимание природы и возможностей кинематографической выразительности с глубиной авторского замысла.
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