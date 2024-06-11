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Вознесение Господне 13 июня 2024: что можно и нельзя делать, как отмечать праздник

В чём смысл Вознесения Господня и что нельзя делать в этот день
11 июня 2024, 05:45
Фото: istock / artplus

Фото: istock / artplus

Праздник Вознесения Господня отмечают христиане во всем мире, это православный праздник в честь Вознесения Христа на небо. История возникновения, суть праздника, что разрешено и запрещено делать в этот день — в материале «Радио 1».

Когда отмечают Вознесение в 2024 году

Вознесение Господа Бога и Спасителя Иисуса Христа является одним из 12-ти самых значимых (двунадесятых) праздников церковного календаря, посвященные событиям земной жизни Иисуса и Богородицы. Вознесение отмечают на 40-й день после Воскресения Христова. Так как главное христианское торжество всегда приходится на воскресенье, то и Вознесение всегда выпадает на один и тот же день — четверг. В 2024 году Воскресение отмечают 13 июня.

История и суть праздника Вознесения

Христос показал, что в Царствие Небесное войдут не только души праведников, но и их тела, поскольку в христианстве тело является сосудом души.



В Библии сказано, что после воскрешения Иисус еще 40 дней оставался на земле, являлся Богородице и своим ученикам, завещал им слова о Царствии Небесном и подготавливал к будущему служению. День отдания Пасхи был его последним днем на земле. На этом путь его земного служения подошел к концу, и он вернулся к Отцу своему.

День Вознесения символизирует надежду верующих на второе пришествие Христа и на вечную жизнь в теле, которое не подвержено заболеваниям и смерти. Этот день напоминает христианам о физическом уходе Иисуса, но это не печально, поскольку появляется надежда на будущую встречу в Царстве Небесном.

Молитвы на Вознесение Господне

В день Вознесения Господня необходимо молиться, придерживаться заповедей и совершать добрые дела. До Вознесения все молитвословия начинаются с тропаря Пасхи: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав», читающийся три раза.

До Вознесения нужно читать утренние молитвы:
  • Тропари Троичные;
  • Молитву Господня «Отче наш»;
  • Молитву ко Пресвятой Троице;
  • Псалом 50.
После Пасхи до Вознесения по вечерам православные читают:

  • Молитву ко Пресвятому Духу;
  • Молитву святого Иоанна Златоуста. (24 молитвы, по числу часов дня и ночи);
  • Молитву святого Макария Великого, к Богу Отцу;
  • Молитву ко Господу нашему Иисусу Христу;
  • Молитву святого Антиоха, ко Господу нашему Иисусу Христу;
  • Молитву святого Макария Великого.

Традиции и запреты

Что нужно делать

Как и в Пасху, в день Вознесения необходимо уделить больше времени духовному, а не мирскому. Нужно придерживаться заповедей и делать добрые поступки.

Священники призывают сходить на службу, а весь остальной день посвятить помощи ближним и делам милосердия. Важно поддерживать в душе покой, дарить окружающим радость и обязательно прощать тех, кто этого просит.

В Вознесение разрешено посетить кладбище и убирать могилы. Священники также рекомендуют отметить Вознесение за столом в семейном кругу, помолиться и вкусить праздничную пищу.

Что запрещено

Не нужно заниматься несрочными делами и физической работой. В день Вознесения запрещено спорить, ругаться, грешить и желать зла другим людям. Также нельзя отказывать нуждающимся в помощи, так как после Пасхи Христос 40 дней ходил в образе нищего и просил милостыню.

Запрещены излишества как в еде, так и в праздновании.

Храмы в честь Вознесения Господня

В РФ есть множество храмов в честь Вознесения Господня. ​Самые известные находятся в Москве.

Церковь Вознесения на Гороховом поле. Первая Вознесенская церковь на этом месте появилась ещё при основателе династии Романовых — Михаиле Федоровиче.

Церковь Вознесения в Коломенском. Внесена в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Храм «Большое Вознесение» у Никитских ворот. Возведён по указу Натальи Нарышкиной в 1685–1689 годах.

Храм Вознесения Господня за Серпуховскими воротами. Первая деревянная Вознесенская церковь на этом месте была возведена в конце XVII века.

Вознесенский собор Московского кремля. Был основан в XIV веке и находился около Спасской башни, практически вплотную к кремлёвской стене.

В Подмосковье Храм Вознесения Господня находится в селе Рахманово Пушкинского района. Это каменная однокупольная церковь в стиле классицизма с трапезной и колокольней. В трапезной есть приделы во имя Димитрия Солунского и Николая Чудотворца.

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Вариантом для прекращения следствия против Попова может быть его отправка на СВО
Арестованного генерала Попова хотят отправить в зону СВО вместо тюрьмы
11 июня 2024, 06:00

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Уголовно-процессуальный кодекс позволяет приостановить расследование дела в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, которого арестовали по подозрению в особо крупном мошенничестве в случае его отправки в зону спецоперации на Украине. Об этом сообщил адвокат генерала Сергей Буйновский в беседе с ТАСС.
Буйновский отметил, что для реализации такого варианта непосредственный командир обвиняемого должен обратиться в военное следствие, после чего Попов может быть отправлен в зону боевых действий.

Он добавил, что сторона защиты готовит соответствующие документы просьбой отправить Попова в зону СВО порядке, соответствующем законодательству.

Попова поместили в СИЗО по запросу следователя. Защита обжаловала это решение, но просьба о домашнем аресте была отклонена судом. Вместе с этим следователь подал ходатайство в 235-й гарнизонный военный суд о переводе Попова из СИЗО под домашний арест «с учетом характеристик». Но Попова снова оставили под стражей.

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#следствие
#расследование
#сво
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Пожилая женщина поцеловала женатого друга юности и удивилась
11 июня 2024, 04:19

Фото: istock / jacoblund

60-летняя женщина призналась, что влюбилась в женатого друга молодости. Свою историю она рассказала на женском форуме, пишет Mirror.
Женщина поделилась, что они понравились друг другу еще в 19 лет во время учебы в университете. Однако романтических отношений тогда у них не было. Затем мужчина и женщина дружили семьями, продолжая флиртовать.

«Он всегда относился ко мне с любовью, добротой, уважением, заботой, преданностью и чрезвычайной щедростью. Не думаю, что у нас когда-либо были ссоры. Я никогда не могла понять, что он во мне нашел», — рассказывает она.
После развода пожилая женщина обратилась к психотерапевту из-за депрессии, тревожности и ПТСР, а друг юности начал поддерживать ее финансово. Он признался ей, что последние несколько лет их брак рушится, и они ходят на совместные консультации к психотерапевту.

«Еще он недавно рассказал мне, что за все четыре года, что мы учились в университете, он ни с кем не встречался, и я была единственной женщиной, которую он целовал. Я сказала ему, что наш первый поцелуй был лучшим поцелуем в моей жизни, и он ответил так же», — призналась женщина.
Оказавшись в месте, где юные студенты впервые поцеловались, они повторили это. Женщина удивилась нахлынувшим на нее чувствам и призналась мужчине в любви, что смутило избранника.

«Я не хочу разрушать его брак, но я также не хочу упускать возможность счастья с кем-то, кто, как я с опозданием понимаю, был любовью всей моей жизни. Стоит ли мне отступить или пойти на этот шаг?» — спросила она.
Комментаторы на форуме пользовательницы оказались единодушны — ей предложили отстать от мужчины, пока он разберется с проблемами в браке.

«Если они разойдутся, начните оттуда, но имейте в виду, что все это может легко сойти на нет», — написала авторов одного из комментариев.
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#студенты
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#люди
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Большие члены популярны до 40 лет: Сексолог Варра раскрыла феномен «альфасамца»
11 июня 2024, 00:15

Фото: iStock/Lacheev

Ученые из Техасского университета в Сан-Антонио решили проверить достоверность популярного мифа: если мужчина хвастается шикарной машиной или огромным домом, значит, у него маленький член. Результаты исследования подтвердили, что таким образом представители сильной половины человечества с «небольшим достоинством» компенсируют свой «недостаток».
Психоаналитик-сексолог международного класса Юлия Варра в беседе с «Радио 1» рассказала, что мифу о мужском половом органе есть психологическое объяснение, связанное с идентификацией и востребованностью в юном возрасте. Собеседница объяснила, что существует два типа мужчин.

«Мужчина идентифицирует себя именно в возрасте 16-18 лет, когда половое развитие произошло, он всего хочет. Мужчины высокие, плечистые, с большим половым достоинством, как правило, востребованы сразу с подросткового возраста, таких разбирают щеночками. И это не его заслуги, а его хорошие внешние данные, на которые девушки ведутся. Такой мужчина становится топом, и у него половые отношения начинаются в 16-18 лет. У них нет недостатка в женщинах», — сказала эксперт.
А второй тип мужчин, по словам специалиста, в возрасте 16-18 лет не востребованы из-за разных причин, которые становятся определяющими факторами их дальнейшего будущего.

«Может, у них небольшой рост, не такая красивая внешность или маленький член, который они стесняются показывать. Именно эти мужчины понимают, что они не востребованы, потому что все хотят того — сильного и плечистого, с большим членом, а его никто не хочет. И если мужчина не дурак, он понимает, как устроена жизнь: девушки могут его захотеть, если он чего-то добьется. И такие мальчики начинают усиленно учиться, работать, продвигаться, делать карьеру. Когда есть возможность купить автомобиль, они покупают большой, чтобы его было заметно и видно. Если он сам маленький, лысенький, пузатенький, то авто точно должны заметить», — объяснила эксперт.

По словам сексолога, именно 60% миллионеров и богатых людей — те мужчины, которые были не востребованы в возрасте 16-18 лет.

«Они пытаются показать своей состоятельностью. И на них будет правильная женская реакция. Потому что в юном возрасте они хотели, а их не хотели и не выбирали. Это обидненько. А те природные альфы, на которых все итак ведутся, очень часто не добиваются больших успехов и в 40 лет перестают быть востребованы, потому что женщины понимают, что мужчина должен что-то из себя представлять в социуме», — рассказала Юлия Варра.

Собеседница отметила, что большие плечи и хорошая потенция постепенно для женщин становятся вторичным.

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#жизнь
#женщины
#мужчины
#мужчина
#отношения
#развитие
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Военэксперт Никулин допустил, что молнии могут быть климатическим оружием
10 июня 2024, 23:35

Фото: iStock/Maksym Isachenko

Бывший член комиссии по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин заявил, что молнии могут быть искусственно созданным климатическим оружием.
В подтверждение своей мысли он привёл в пример учёного Николу Теслу, который проводил опыты с рукотворными молниями, бьющими в определенные места.

«То, что сейчас происходит на самом деле мы не знаем, потому что данные засекречены. Никто никогда не сознается в том, что разрабатывает климатическое оружие. Но то, что оно может иметь искусственное происхождение, подозрений всё больше и больше», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Никулин.

Ранее сообщалось, что молния убила мужчину с зонтиком в Подмосковье. Так, мужчина шёл по тротуару около торгового центра «Глобус» на шоссе Энтузиастов во время дождя и в него попал разряд молнии. От травмы он умер на месте.

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#оружие
#данные
#погода
#природа
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Психиатр Шуров: Казино и семья несовместимы
10 июня 2024, 23:14

Фото: iStock/Cylonphoto

Психиатр Василий Шуров прокомментировал заверения некоторых современных владельцев легальных казино в специально отведённых зонах о том, что современные подобные заведения весьма могут подойти и для семейного отдыха.
Шуров отметил, что понятия «казино» и «семья» несовместимы, поскольку именно игорное ремесло формирует тяжёлую зависимость и, наоборот, разрушает семьи.

«Казино – это система, нацеленная на максимальную прибыль. Они создают супер-комфортные условия для игроков. Сейчас это еще и зона «семейного отдыха». Это очень печально, потому что за семейный отдых выдают формирование страшной зависимости, дающей самый большой процент суицидов и самый большой процент разрушенных семей», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Шуров.

А семейный и клинический психолог Олеся Покусаева рассказала, как можно более эффективно провести «цифровой детокс» для избавления от другой современной зависимости – от гаджетов и соцсетей.

«Я участвовала в «цифровых детоксах» и наблюдала панический страх: «Как же меня день или два не будет на связи? Мир рухнет». У меня был опыт трёхдневного, пятидневного и даже десятидневного детокса без гаджетов. Первый раз кажется, что планета не крутится, когда выключен телефон. На самом деле есть некий круг нужных людей, их можно предупредить, что вас не будет в Сети», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова Покусаевой.

Ранее психиатр, сексолог, академик российской Академии медико-технических наук Александр Теслер рассказал в беседе с «Радио 1» о том, почему женщины начинают пить и поддается ли женский алкоголизм лечению.

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#психолог
#страх
#семья
#отдых
#психиатр
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Назван метод избежать несправедливых штрафов при использовании каршеринга
Автоюрист Славнов: Фотографируйте состояние арендованного авто
10 июня 2024, 22:59

Фото: iStock/Youngoldman

Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что одним из самых эффективных методов избежать несправедливых штрафов при использовании каршеринга является фиксация состояния авто до и после использования.
«Лишних фотографий в этом деле не бывает. Поэтому у нас всегда будет зацепка: такую-то машину мы взяли с такими-то повреждениями и такую мы отдали», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова Славнова.

До этого председатель общероссийской общественной организации содействия защите прав пассажиров «Объединение пассажиров» Илья Зотов заявил, что большая часть аварий с такси происходит не по вине таксистов.

«Происходит нарушение скоростного режима другими участниками ДТП. У такси более жёсткие условия. Скорость их движения контролируется со стороны служб агрегатора, которые фиксируют любое превышение скорости. Если водитель часто превышает, его могут временно заблокировать. В этом никто не заинтересован, поэтому большинство водителей соблюдают скоростной режим», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Зотов.

Ранее автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас заявил, что судить о китайских автомобильных брендах в целом после двух частных случаев возгораний машин производства Китая не совсем корректно.

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#скорость
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Юрист Русяев раскрыл, когда в ресторанах можно не платить
Юрист Русяев: Не оплачивать счёт можно при некачественных блюдах
10 июня 2024, 22:44

Фото: iStock/patpitchaya

Юрист Илья Русяев заявил, что посетитель ресторана вправе не платить за блюда в том случае, если они были поданы в холодном или некачественном виде.
«Ресторан обязан оказать услугу строго в соответствии с заказом потребителя, в ином случае вы имеете право отказаться платить. Если блюдо некачественное: пригорело, пересолено, недоварено и т. д., если нарушена температура подачи: мороженое растаяло, пицца остыла. Если нашли посторонние предметы: волосы, насекомых, стекло и т. д.» — пояснил в беседе с NEWS.ru Русяев.

Он добавил, что для того, чтобы отстоять свои права, лучше зафиксировать нарушения заведения в жалобной книге, а само блюдо сфотографировать.

Ранее адвокат, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Кирилл Полещук заявил, что в наследство можно получить не только деньги и имущество, но и задолженности.

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#рф
#ресторан
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Депутат Останина назвала бесчеловечной идею привлекать детей к опасным работам
10 июня 2024, 21:41

Фото: iStock/af_istocker

Глава комитета по делам семьи Нина Останина раскритиковала идею привлекать подростков к опасным работам с 16-ти лет.
Она назвала такую инициативу бесчеловечной, особенно предлагать подобное в Год семьи парламентарий считает вдвойне неуместным.

«Идея не получит поддержки ни одной фракции в Госдуме. У нас было много вопросов к уже действующему закону о праве на труд несовершеннолетних. И мы уже увидели, что во время трагедии в «Крокус Сити Холле», где работало 105 несовершеннолетних, где дети работали до 12 часов ночи с 18.00. Поэтому я считаю, что это просто нарушение прав детей», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Останина.

Ранее в Московской области школьники и студенты часто стараются найти подработку на время летних каникул.

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#подмосковье
#школьники
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#работа
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Стала известна цена самой дешевой квартиры в Москве под сдачу
«Яндекс Аренда»: Минимальная цена аренды в Москве – 36 тыс рублей
10 июня 2024, 21:19

Фото: iStock/fizkes

Руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков заявил, что минимальная ставка аренды квартиры в июне в столице составила 36 тыс. рублей.
На эти деньги можно снять жильё в поселении Рязановское (Новая Москва). На втором месте оказалась квартира в поселении Кокошкино со средней ставкой 39 тыс. рублей, на третьем —в поселении Десеновское за 40 тыс. рублей.

«Значительную долю вариантов под долгосрочный съём составляют наиболее востребованные и бюджетные форматы — студии и однокомнатные квартиры. Преобладание таких лотов особенно заметно в Новой Москве, где рынок арендного жилья в основном и представлен новостройками с обширным пулом малоформатных лотов», — пояснил в беседе с Газета.ру Жуков.

Ранее директор управления элитной недвижимости компании Анна Раджабова заявила, что районом с самой дорогой недвижимостью является Тверской.

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