Вознесение Господне 13 июня 2024: что можно и нельзя делать, как отмечать праздник

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Праздник Вознесения Господня отмечают христиане во всем мире, это православный праздник в честь Вознесения Христа на небо. История возникновения, суть праздника, что разрешено и запрещено делать в этот день — в материале «Радио 1».
Когда отмечают Вознесение в 2024 годуВознесение Господа Бога и Спасителя Иисуса Христа является одним из 12-ти самых значимых (двунадесятых) праздников церковного календаря, посвященные событиям земной жизни Иисуса и Богородицы. Вознесение отмечают на 40-й день после Воскресения Христова. Так как главное христианское торжество всегда приходится на воскресенье, то и Вознесение всегда выпадает на один и тот же день — четверг. В 2024 году Воскресение отмечают 13 июня.
История и суть праздника ВознесенияХристос показал, что в Царствие Небесное войдут не только души праведников, но и их тела, поскольку в христианстве тело является сосудом души.
В Библии сказано, что после воскрешения Иисус еще 40 дней оставался на земле, являлся Богородице и своим ученикам, завещал им слова о Царствии Небесном и подготавливал к будущему служению. День отдания Пасхи был его последним днем на земле. На этом путь его земного служения подошел к концу, и он вернулся к Отцу своему.
День Вознесения символизирует надежду верующих на второе пришествие Христа и на вечную жизнь в теле, которое не подвержено заболеваниям и смерти. Этот день напоминает христианам о физическом уходе Иисуса, но это не печально, поскольку появляется надежда на будущую встречу в Царстве Небесном.
Молитвы на Вознесение ГосподнеВ день Вознесения Господня необходимо молиться, придерживаться заповедей и совершать добрые дела. До Вознесения все молитвословия начинаются с тропаря Пасхи: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав», читающийся три раза.
До Вознесения нужно читать утренние молитвы:
- Тропари Троичные;
- Молитву Господня «Отче наш»;
- Молитву ко Пресвятой Троице;
- Псалом 50.
- Молитву ко Пресвятому Духу;
- Молитву святого Иоанна Златоуста. (24 молитвы, по числу часов дня и ночи);
- Молитву святого Макария Великого, к Богу Отцу;
- Молитву ко Господу нашему Иисусу Христу;
- Молитву святого Антиоха, ко Господу нашему Иисусу Христу;
- Молитву святого Макария Великого.
Традиции и запреты
Что нужно делатьКак и в Пасху, в день Вознесения необходимо уделить больше времени духовному, а не мирскому. Нужно придерживаться заповедей и делать добрые поступки.
Священники призывают сходить на службу, а весь остальной день посвятить помощи ближним и делам милосердия. Важно поддерживать в душе покой, дарить окружающим радость и обязательно прощать тех, кто этого просит.
В Вознесение разрешено посетить кладбище и убирать могилы. Священники также рекомендуют отметить Вознесение за столом в семейном кругу, помолиться и вкусить праздничную пищу.
Что запрещеноНе нужно заниматься несрочными делами и физической работой. В день Вознесения запрещено спорить, ругаться, грешить и желать зла другим людям. Также нельзя отказывать нуждающимся в помощи, так как после Пасхи Христос 40 дней ходил в образе нищего и просил милостыню.
Запрещены излишества как в еде, так и в праздновании.
Храмы в честь Вознесения ГосподняВ РФ есть множество храмов в честь Вознесения Господня. Самые известные находятся в Москве.
Церковь Вознесения на Гороховом поле. Первая Вознесенская церковь на этом месте появилась ещё при основателе династии Романовых — Михаиле Федоровиче.
Церковь Вознесения в Коломенском. Внесена в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Храм «Большое Вознесение» у Никитских ворот. Возведён по указу Натальи Нарышкиной в 1685–1689 годах.
Храм Вознесения Господня за Серпуховскими воротами. Первая деревянная Вознесенская церковь на этом месте была возведена в конце XVII века.
Вознесенский собор Московского кремля. Был основан в XIV веке и находился около Спасской башни, практически вплотную к кремлёвской стене.
В Подмосковье Храм Вознесения Господня находится в селе Рахманово Пушкинского района. Это каменная однокупольная церковь в стиле классицизма с трапезной и колокольней. В трапезной есть приделы во имя Димитрия Солунского и Николая Чудотворца.
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