Чебоксарские врачи удалили женщине гигантскую опухоль с зубами и волосами

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В Чебоксарах врачи провели операцию по удалению 40-сантиметровой тератомы у женщины, в которой содержались зубы и волосы. Об этом сообщает пресс-центр Республиканского клинического онкологического диспансера.
Пациентка обратилась в больницу с жалобами на одышку, запоры, слабость и значительное увеличение живота. Врачи подозревали рак яичника, однако при обследовании было обнаружено крупное новообразование, которое смещало и сдавливало окружающие органы, нарушая их функционирование, и питалось от крупных сосудов, что могло привести к сильной кровопотере.
Операция по удалению опухоли, занимавшей всю брюшную полость, продолжалась более двух часов. В ходе операции врачи обнаружили в тератоме жировую ткань, волосы и зубы.
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Операция по удалению опухоли, занимавшей всю брюшную полость, продолжалась более двух часов. В ходе операции врачи обнаружили в тератоме жировую ткань, волосы и зубы.
«Зрелая тератома представляет собой доброкачественную опухоль, образующуюся из зачатков эмбриональной ткани. Это заболевание крайне редко достигает таких гигантских размеров, как у нашей пациентки. В большинстве случаев подобные опухоли выявляются на ранних стадиях развития, когда можно применить органосохраняющие, малоинвазивные методы хирургии», — пояснил заведующий онкогинекологическим отделением Дмитрий Глякин.Читайте также:
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Артем Кузьмин