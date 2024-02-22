Врачи в Раменском удалили у пациента опухоль мозга размером с грецкий орех

Фото: пресс-служба Минздрава МО
52-летний мужчина поступил в Раменскую больницу с жалобами на жужжание и звон в правом ухе, причиной этого оказалась трёхсантиметровая опухоль мозга. Врачам удалось удалить новообразование, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Обследование показало, что опухоль находится между двумя верхними позвонками и врастает в череп. Сложность с удалением заключалась в том, что если во время операции задеть нервные окончание, сердце пациента может остановиться.
Сейчас прооперированный мужчина чествует себя хорошо, скоро его планируют выписать на амбулаторное лечение.
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«Из-за сложности доступа мужчину пришлось оперировать в положении сидя. Для доступа к опухоли мы частично удалили дужки и остистые отростки двух шейных позвонков, а также часть затылочной кости и вскрыли твердую мозговую оболочку. А затем удалили серое плотное новообразование размером три сантиметра», — сообщил заведующий нейрохирургическим отделением больницы Сергей Леонов.
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Лев Каштанов