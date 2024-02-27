Подмосковные врачи удалили женщине опухоль матки размером 20 см

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Бронницкие врачи удалили пациентке 20-сантиметровую опухоль матки. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
43-летняя женщина поступила в больницу с жалобами с сильной слабостью, головокружением и ноющими болями в области живота. В ходе осмотра у нее обнаружили огромную опухоль матки.
Стоит отметить, что в настоящий момент женщину уже выписали. Врачи настоятельно рекомендуют посещать плановую диспансеризацию.
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«Операция происходила через разрез, соответствующий размерам опухоли, так как иначе извлечь новообразование, соответствующее сроку беременности 6 месяцев, было бы невозможно. В результате проведенной операции, которая длилась около 2 часов, гигантская миома была удалена, а матку женщине удалось сохранить. Новообразование было направленно на гистологическое исследование», — поделился врач акушер-гинеколог Бронницкой больницы Николай Арушанян.
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Мира Полтева