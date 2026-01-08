«Чебурашка 2» собрал более 4 млрд рублей за 8 дней проката
Сборы «Чебурашки 2» за первые восемь дней проката превысили четыре миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной системы сведений о кинопоказах (ЕАИС).
Новый фильм режиссера Дмитрия Дьяченко вышел в прокат в первый день нового года. Из общей суммы 426,5 миллионов рублей были заработаны на предпродаже билетов. По этому показателю среди всех российских фильмов «Чебурашка 2» уступает только первой части, которая стала самой кассовой отечественной картиной за всю историю отечественного проката.
Нового «Чебурашку» уже посмотрели более семи миллионов зрителей, а в первый день на него пришли свыше 880 тысяч человек. В числе актеров второй части — Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Артем Быстров, Дмитрий Лысенков, Ева Смирнова и другие.
