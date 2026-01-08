«Чебурашка 2» собрал более 4 млрд рублей за 8 дней проката

08 января 2026, 17:22

Фото: iStock/LeMusique

Сборы «Чебурашки 2» за первые восемь дней проката превысили четыре миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной системы сведений о кинопоказах (ЕАИС).