С начала зимы в Петербурге выпало рекордное количество снега
Синоптик Леус: такого количества снега в Петербурге не было с января 2025 года
Петербург получил настоящую зимнюю сказку. Высота снежного покрова в городе достигла 22 сантиметров. За сутки сугробы выросли ещё на четыре сантиметра.
Как пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, это максимальный показатель с начала зимы. В Ленинградской области снега ещё больше, а более всего намело в посёлке Сосново. Там сугробы поднялись до 45 сантиметров, прибавив за день сразу десять сантиметров.
«Столько снега в Петербурге не было с января прошлого года», — приводит СМИ слова метеоролога.
При этом расслабляться рано. Уже сегодня и завтра снег начнёт оседать и уплотняться под собственным весом, поэтому его уровень немного снизится. Но в конце новогодних каникул ожидается новая волна осадков — снова в виде снега, а значит, сугробы в Северной столице продолжат расти.
По словам Леуса, на погоду в городе сейчас влияет гребень скандинавского антициклона.