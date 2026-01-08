С начала зимы в Петербурге выпало рекордное количество снега

08 января 2026, 17:12

Синоптик Леус: такого количества снега в Петербурге не было с января 2025 года

Фото: istockphoto/MahmutSonmez

Петербург получил настоящую зимнюю сказку. Высота снежного покрова в городе достигла 22 сантиметров. За сутки сугробы выросли ещё на четыре сантиметра.





Как пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, это максимальный показатель с начала зимы. В Ленинградской области снега ещё больше, а более всего намело в посёлке Сосново. Там сугробы поднялись до 45 сантиметров, прибавив за день сразу десять сантиметров.





«Столько снега в Петербурге не было с января прошлого года», — приводит СМИ слова метеоролога.