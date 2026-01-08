В Приморье спасли двух оставшихся из-за браконьеров без матери тигрят

08 января 2026, 16:50

«Амурский тигр»: В Приморье спасли двух оставшихся без матери тигрят

Фото: istockphoto/Fly_dragonfly

В Приморском крае специалисты спасли двух тигрят, оставшихся без матери. Об этом сообщает Telegram-канал центра «Амурский тигр».