В Приморье спасли двух оставшихся из-за браконьеров без матери тигрят
В Приморском крае специалисты спасли двух тигрят, оставшихся без матери. Об этом сообщает Telegram-канал центра «Амурский тигр».
По предварительным данным, тигрица могла погибнуть из-за действий браконьеров. Тигрят заметили у дороги между таёжным селом Амгу и посёлком Терней. Поиск занял несколько дней. Указанный очевидцами участок растянулся примерно на 200 километров.
Когда животных удалось обнаружить, двое тигрят уже погибли. Выживших отловили и доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка, где их осмотрят ветеринары.
В центре подчеркнули, что поиски проводили «в тишине», поскольку повышенное внимание и преждевременное распространение информации в соцсетях могли навредить беззащитным детёнышам.
Читайте также: