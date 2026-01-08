Владельцы новых LADA Vesta и LADA Granta рассказали о проблемах в работе машин

08 января 2026, 16:52

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Владельцы новых автомобилей LADA Vesta и LADA Granta жалуются на провалы тяги, рывки в работе двигателя, повышенный расход топлива и посторонние шумы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.





По информации издания, причиной проблем могут быть неисправности бюджетных компонентов — топливных форсунок, ремней газораспределительного механизма (ГРМ) и дроссельной системы. Автовладельцы отмечают, что форсунки EFI работают нестабильно из-за неточной подачи топлива и плохого распыления, что негативно сказывается на эффективности двигателя даже у новых машин.



Также жалобы вызывает ремень ГРМ марки HOLA, который устанавливается на современные 16-клапанные версии Vesta и Granta: по словам владельцев, он шумит, свистит и быстро изнашивается даже при небольшом пробеге.



