Владельцы новых LADA Vesta и LADA Granta рассказали о проблемах в работе машин
Владельцы новых автомобилей LADA Vesta и LADA Granta жалуются на провалы тяги, рывки в работе двигателя, повышенный расход топлива и посторонние шумы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации издания, причиной проблем могут быть неисправности бюджетных компонентов — топливных форсунок, ремней газораспределительного механизма (ГРМ) и дроссельной системы. Автовладельцы отмечают, что форсунки EFI работают нестабильно из-за неточной подачи топлива и плохого распыления, что негативно сказывается на эффективности двигателя даже у новых машин.
Также жалобы вызывает ремень ГРМ марки HOLA, который устанавливается на современные 16-клапанные версии Vesta и Granta: по словам владельцев, он шумит, свистит и быстро изнашивается даже при небольшом пробеге.
Кроме того, часть автомобилистов сообщает о неустойчивой работе дроссельной системы — плавающих оборотах холостого хода и замедленном отклике педали газа, что снижает комфорт управления и может влиять на безопасность.
В результате некоторые владельцы предпочитают сразу заменять штатные детали на более качественные аналоги и проводить ремонт самостоятельно, чтобы избежать преждевременных поломок и расходов на обслуживание в автосервисах.