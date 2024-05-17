Чеченцы окружили ОМВД в Москве из-за девушки: от кого бежала Заурбекова, роль Делимханова

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang
Минувшим вечером в СМИ появилась информация о том, что в Москве чеченцы окружили ОМВД по району Нагатино-Садовники из-за сбежавшей 19-летней Лии Заурбековой. Девушка сбежала от родителей и уже будучи в отделении полиции записала видео, на котором сообщила, что боится покидать здание. О том, где сейчас находится девушка и что ей угрожало, расскажет редакция «Радио 1».
Лия Заурбекова: кто она, что случилось
19-летняя Лия Заурбекова родом из Чечни. 13 мая она решила добровольно уйти из дома и поехать в Москву. По ее словам, такое решение было принято из-за психологического и физического давления со стороны родственников. В столице Лия провела несколько дней до того, как ее обнаружили родители. Во дворе дома Заурбекова увидела своего отца и обратилась к правоохранителям.
Вскоре после того, как девушка оказалась в полицейском участке, здание ОМВД окружили члены ее семьи, которые были намерены вернуть ее в Чечню.
Заурбекова записала видео из отдела полиции
Находясь в ОМВД по району Нагатино-Садовники, Заурбекова записала видеообращение, в котором рассказала, что боится выходить к семье. Сотрудники полиции, в свою очередь, пообещали обеспечить девушке безопасность.
Где сейчас Заурбекова
По словам члена Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александра Ионова, Лия Заурбекова из Чечни покинула Россию, отметив, что причиной произошедшего является семейный конфликт.
«По моим данным, Лия Заурбекова покинула территорию Российской Федерации. Осталось дождаться официального подтверждения от нее самой», — заявил Ионов.
При этом он подчеркнул, что об угрозе жизни Заурбековой речи не было. Также не было выявлено каких-либо фактов нарушения ее прав или законных интересов.
По информации издания РИА Новости, девушку отпустили из отделения полиции около 23 часов по мск 16 мая.
Что говорят в Чечне о ситуации с Заурбековой
Чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил в своем телеграм-канале информацию о том, что ситуация с Заурбековой взята на личный контроль депутатом Госдумы от Чечни Адамом Делимхановым.
Дудаев отметил, что между родственниками девушки и московскими полицейскими «никаких недопониманий нет» и за дальнейшим развитием событий будет наблюдать депутат.
Читайте также:
Депутат Госдумы заявил, что сбежавшую от семьи уроженку Чечни «вернут» родственникам
Семья из Чечни окружила столичный отдел полиции из-за скрывшейся там девушки
Экс-сотрудника одного из университетов МВД задержали за взятки
Анастасия Хохлова