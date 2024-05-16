Семья из Чечни окружила столичный отдел полиции из-за скрывшейся там девушки

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Чеченская семья окружила отдел полиции в столице из-за сбежавшей родственницы, пишет MSK1.
Как сообщают очевидцы, около десяти граждан Чечни дежурят у здания ОМВД России по району Нагатино-Садовники последние несколько часов.
Уточняется, что эти люди — родственники и знакомые уроженки Чечни Лии, которая скрывается от их преследования.
Недавно близкие сообщили о пропаже девушки, а теперь насильно пытаются вернуть ее домой.
Полицейские заявили, что не будут противостоять «семейным традициям». Родственники ждут, пока девушка самостоятельно покинет здание.
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Уточняется, что эти люди — родственники и знакомые уроженки Чечни Лии, которая скрывается от их преследования.
Недавно близкие сообщили о пропаже девушки, а теперь насильно пытаются вернуть ее домой.
Полицейские заявили, что не будут противостоять «семейным традициям». Родственники ждут, пока девушка самостоятельно покинет здание.
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Алёна Самарева