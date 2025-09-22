Чехия начала выдавать россиянам «маскировочные» визы под видом посещений
В условиях антироссийской политики Евросоюза Чехия начала применять новые методы для привлечения российских туристов, которые традиционно приносили в страну сотни миллионов евро.
Как выяснил Telegram-канал SHOT, с 2022 года страна потеряла около 195–200 миллионов евро из-за резкого сокращения въезда россиян. Чтобы компенсировать эти потери, местные власти начали выдавать так называемые «маскировочные» визы.
Суть схемы состоит в том, что россияне получают не стандартные туристические визы (с пометкой Turistika), а визы с пометкой Návštěva – «Посещение». По закону такие визы юридически эквивалентны туристическим, но позволяют обойти жёсткие ограничения и сохранить поток российских путешественников.
Одно из ключевых требований для въезда – наличие загранпаспорта с действием на 10 лет. Далее заявитель обращается в чешское консульство, где ему указывают конкретный визовый центр, занимающийся оформлением таких виз. За сервисный сбор около €35 россияне получают визу с приглашением от случайного гражданина Чехии. Оформление занимает не более месяца.
При перелёте из Москвы в Прагу с пересадкой в Стамбуле в турецком аэропорту у пассажиров могут уточнять цель визита, однако на практике вопросов не возникает. На границе в Праге россиян с визой Návštěва пропускают без проблем.
Таким образом Чехия стремится сохранить значительную часть туристического потока из России, несмотря на санкции и ограничительные меры ЕС, не теряя при этом сотни миллионов евро ежегодно.
