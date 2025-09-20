Турист пропал на одной из самых мистических гор Урала
Турист пропал на одной из самых мистических гор Урала. 43-летний Фёдор Медведев с группой ушел на Конжаковский камень и единственный не вернулся обратно. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
18 сентября мужчина отправился на сбор шишек. В какой-то момент он отстал от группы и исчез в лесной чаще. С тех пор Медведева никто не видел.
Волонтеры и спасатели МЧС начали поисковую операцию.
Гора Конжак возвышается над Свердловской областью, являясь ее самой высокой точкой. Местные жители считают это место загадочным. Говорят, что здесь техника ведет себя странно, особенно фотоаппараты.
