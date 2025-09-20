20 сентября 2025, 13:26

Фото: iStock/DmyTo

Турист пропал на одной из самых мистических гор Урала. 43-летний Фёдор Медведев с группой ушел на Конжаковский камень и единственный не вернулся обратно. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.