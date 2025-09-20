Чешский президент Петр Павел потребовал уничтожать российские самолёты в небе НАТО
Президент Чехии заявил о необходимости военного ответа на воздушные атаки РФ
Президент Чехии Петр Павел призвал страны НАТО применять силу против российских самолётов в случае нарушения ими воздушного пространства альянса. Об этом пишет портал Novinky.
Павел охарактеризовал предполагаемые нарушения как «крайне безответственное поведение», являющееся поводом для активации механизмов защиты.
«Никто ни с нашей стороны, ни с российской стороны этого не хотел бы», — добавил он.При этом чешский лидер признал, что такие действия могут значительно усилить напряженность в Европе.
Минобороны России опровергло обвинения в нарушении воздушного пространства, заявив, что истребители МиГ-31 выполняли плановый полёт над нейтральными водами Балтийского моря на расстоянии более 3 км от эстонского острова Вайндло.
Ранее Павел выступал с противоречивыми заявлениями о Украине, предлагая киевскому режиму признать потерю территорий ради выживания. Одновременно Чехия активно поддерживает Украину, поставив в 2025 году миллион артиллерийских снарядов в рамках своей инициативы.