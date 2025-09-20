Достижения.рф

Чешский президент Петр Павел потребовал уничтожать российские самолёты в небе НАТО

Президент Чехии заявил о необходимости военного ответа на воздушные атаки РФ
Фото: Istock/TebNad

Президент Чехии Петр Павел призвал страны НАТО применять силу против российских самолётов в случае нарушения ими воздушного пространства альянса. Об этом пишет портал Novinky.



Павел охарактеризовал предполагаемые нарушения как «крайне безответственное поведение», являющееся поводом для активации механизмов защиты.

«Никто ни с нашей стороны, ни с российской стороны этого не хотел бы», — добавил он.
При этом чешский лидер признал, что такие действия могут значительно усилить напряженность в Европе.

Минобороны России опровергло обвинения в нарушении воздушного пространства, заявив, что истребители МиГ-31 выполняли плановый полёт над нейтральными водами Балтийского моря на расстоянии более 3 км от эстонского острова Вайндло.

Ранее Павел выступал с противоречивыми заявлениями о Украине, предлагая киевскому режиму признать потерю территорий ради выживания. Одновременно Чехия активно поддерживает Украину, поставив в 2025 году миллион артиллерийских снарядов в рамках своей инициативы.

Елизавета Теодорович

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0