Россиянин покрылся страшными волдырями из-за погоды на популярном курорте

21 сентября 2025, 13:03

SHOT: россиянин покрылся волдырями на отдыхе в Таиланде из-за аллергии на солнце

Фото: iStock/Lemon_tm

Российский турист столкнулся с острой аллергической реакцией на солнце во время отдыха в таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.