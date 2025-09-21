Россиянин покрылся страшными волдырями из-за погоды на популярном курорте
Российский турист столкнулся с острой аллергической реакцией на солнце во время отдыха в таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам спутницы пострадавшего, они прилетели на Пхукет 6 сентября, когда на острове шли дожди. Спустя несколько дней погода наладилась, но на коже россиянина появились страшные волдыри и покраснения, которые сильно чесались.
Местные врачи диагностировали у туриста аллергию на солнце. Пара обратилась в турагентство, но там им заявили, что страховка не покрывает лечение такого недомогания. В итоге им пришлось самим покупать в аптеке антигистаминные препараты.
Сейчас мужчина наносит на пораженные участки мазь и старается избегать солнца. По возвращении домой он хочет пройти полноценное обследование.
