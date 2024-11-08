Чеховских школьников научили готовить пластик к переработке

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В посёлке Васькино городского округа Чехов прошёл экоурок для школьников в рамках акции «Сожми и закрути ПЭТ». Его организовал региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Чеховского кластера, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«На занятии четвероклассники Гимназии № 2 узнали о важности раздельного сбора отходов и формирования экологических привычек, которые способствуют эффективной утилизации мусора. Интерактивный формат включал мультфильмы и экологический эксперимент. Дети научились правильно подготавливать пластик к переработке и на практике убедились, что в сжатом виде он занимает гораздо меньше места, легче поддаётся утилизации», – говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что региональный оператор регулярно проводит экологические уроки в городах его зоны обслуживания.
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Лора Луганская