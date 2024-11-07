В домах Подмосковья в октябре устранили 2,2 тыс. нарушений в содержании подвалов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В многоквартирных домах Подмосковья за месяц провели более 2,2 тыс. работ по устранению нарушений в содержании подвалов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Подвальное помещение – многофункциональный элемент дома, закрытый от посторонних. Именно в подвале начинаются все жизнеобеспечивающие процессы МКД – отопление, электро- и водоснабжение. Там регулярно проводят замеры температурно-влажностного режима; обеспечивают чистоту и доступность прохода; защищают их от проникновения грызунов и насекомых», – говорится в сообщении.Как отметили в министерстве, сотрудники управляющих компаний ежедневно контролируют состояние подвалов. При необходимости специалисты устраняют течи, осушают подвальные помещения, обрабатывают их от насекомых и грызунов.
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Лора Луганская