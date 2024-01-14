Человечество предупредили о пандемии «Болезни X»

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Мировое сообщество готовится к возможной новой пандемии «Болезни X», которая, согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), может привести к гораздо большему количеству смертей, чем вызвал COVID-19.
Также отмечается, что Центр здравоохранения и медицины ВЭФ стремится улучшить результаты в сфере здравоохранения по всему миру, включая сокращение гендерного разрыва в этой области.
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