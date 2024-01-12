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Врач раскрыл, как защититься от самого опасного гриппа

Врач Болибок призвал носить тканевые маски для защиты от гонконгского гриппа
12 января 2024, 14:31
Фото: IStock/monstArrr_

Фото: IStock/monstArrr_

В конце декабря в России отметили рост заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и гриппом А. По данным Роспотребнадзора и НИИ гриппа имени Смородинцева, уровень заболеваемости на начало января составляло 128,1 случая на 10 тысяч населения. Это превышает базовую норму на 83%. Как рассказал «Радио 1» врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, все три вируса одновременно циркулируют в обществе, из-за чего россияне болеют чаще.
«Эта ситуация возникла из-за того, что предыдущие три сезона у нас кроме коронавируса ничего не было, а коронавирус был волнами. И в этом сезоне нам приходится отдуваться за все эти пропущенные сезоны. Иммунная система забывает, как бороться с этими вирусами, она их просто не запоминает надолго», — отметил специалист.
Врач подчеркнул, что во времена пандемии коронавируса, ОРВИ и грипп не фиксировались из-за масочного режима, который сдерживал распространение вирусов. Сегодня, когда носить маски не заставляют, люди снова подвергаются заражению.

«У нас был сезон, когда даже ОРВИ никто не болел, все болели только коронавирусом, — настолько эти меры оказались эффективными. А сейчас никаких барьеров нет, поэтому всё, что мы плотиной сдерживали, обрушилось в этом сезоне. Но, конечно, если сравнивать данные статистики по ОРВИ и гриппу с ковидным временем, то цифры просто чудовищные, а если сравнивать с доковидными временами, то ничего особенного нет, кроме опасного гонконгского гриппа», — заметил собеседник.
По его словам, гонконгский грипп считается самым опасным из всех. Но чтобы защититься от него, достаточно обычной тканевой маски.
«Чтобы заразиться гриппом, нужно достаточно много вируса. А сама капля аэрозоля, на которой и так большое количество вирусов сидит, крупная, поэтому она в маске застревает и человек по идее защищён», — заметил Болибок.
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В Подмосковье за 2023 год заготовили свыше 76 тонн донорской крови
12 января 2024, 14:23

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В прошедшем году в Московской области заготовили более 76 тонн донорской крови и её компонентов – на 3,6 тонны больше, чем в 2022-м. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Для развития донорского движения мы постоянно проводим выездные акции. Сдать кровь можно и в Московском областном центре крови, в том числе и в выходные. Нам ежегодно удаётся увеличивать количество заготовленной крови и её компонентов. Большинство донаций выполняется безвозмездно», – заявила главврач центра Мария Аппалуп.
Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8 до 14 часов по адресу: Москва, ул. Металлургов, 37А. Телефон координационного центра донорства крови; 8 (495) 305-77-00.

Донорская кровь и её компоненты необходимы пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, страдающим онкологическими заболеваниями крови, новорождённым с различными патологиями.

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#московская область
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В Томске хирурги удалили у пенсионерки полуметровую опухоль
В Томске 76-летней пенсионерке удалили опухоль размером с младенца
12 января 2024, 14:19

Фото: istock / Gumpanat

В Томске 76-летней пенсионерке удалили опухоль размером с новорожденного ребенка. Женщина жаловалась на сильную боль в животе, который еще и увеличился. Медики обнаружили у женщины опухоль и направили в онкологический диспансер. Об этом пишет «Вести-Томск».

У Женщины обнаружили начальную стадию эндометриоидной аденокарциномы (онкология матки).

«Опухоль размером 50х45х44 сантиметров исходила из правого яичника и занимала всю брюшную полость. Но врачи смогли ее удалить ювелирно, не повредив капсулы», — сообщил глава регионального департамента здравоохранения Роберт Фидаров.
После операции ей даже не нужно проходить курсы химиотерапии, ее уже выписали из больницы.

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#диспансер
#операции
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Детский врач Фатхуллина назвала самую полезную физическую активность для детей
12 января 2024, 12:07

Фото: istockphoto /SbytovaMN

Педиатр НИКИ детства Ирина Фатхуллина назвала самую полезную физическую активность для детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач-педиатр Ирина Фатхуллина подчеркнула, что физическая активность является неотъемлемым элементом сохранения здоровья и укрепления иммунитета.

«Детям и подросткам 5-17 лет нужно активно двигаться не менее 60 минут ежедневно, большая часть этого времени должна отводиться на аэробные занятия: бег, прыжки, подвижные игры.<…> Сократите время, проведенное с гаджетами. Обязательно гуляйте с ребенком на свежем воздухе. Даже самая простая физическая активность способствует укреплению иммунной системы и улучшению общего самочувствия ребенка», — отметила Ирина Фатхуллина.

Кроме этого, специалист добавила, что для укрепления здоровья очень важен дневной сон для маленьких детей. Дети до года спать 3-4 раза в течение дня, дети второго и третьего года жизни — 2 раза. После трех лет — один раз.

Также стоит включить в рацион ребенка продукты, богатые клетчаткой, пребиотиками, животным белком и сократить количество сладкого, заменяя его например фруктами.

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#иммунинитет
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В Орехово-Зуево врачи смогли поставить на ноги 101-летнего ветерана
12 января 2024, 10:43

Фото: istockphoto / Gumpanat

Орехово-Зуевские врачи поставили на ноги 101-летнего ветерана с переломом бедренной кости. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Ветеран поступил в больницу с болью в левой ноге, из-за которой он не мог самостоятельно передвигаться. На рентген-исследовании у мужчины выявили закрытый перелом бедренной кости со смещением.

«<…> Хирургическое вмешательство было проведено малоинвазивным способом. Через небольшой прокол ветерану была установлена конструкция для фиксации кости. Такая операция позволяет минимизировать негативное влияние травмы на организм и снизить риск послеоперационных осложнений», — поделился заведующий отделением травматологии и ортопедии, врач-травматолог-ортопед филиала №1 Денис Семенов.

Стоит отметить, что в данный момент ветерана уже направили на дальнейшую реабилитацию и выписали домой.

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#рентген
#подмосковье
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Сексолог Энгл объяснила мужчинам, как правильно использовать пальцы в сексе
12 января 2024, 06:59

Фото: iStock/pcess609

Сексолог Джиджи Энгл объяснила, какие правила нужно соблюдать при стимуляции наружных и внутренних половых органов женщины пальцами. Об этом пишет Metro.
Специалист отметила, что в первую очередь при стимуляции пальцами необходима смазка.

«Пальцы на клиторе или во влагалище нуждаются в дополнительной смазке, чтобы у женщины не было ощущения прикосновения к нежным местам наждачной бумагой. Всегда обильно смазывайте пальцы и клитор, прежде чем взяться за дело», — цитирует издание слова собеседницы.

Кроме того, важно соблюдать ритм при движениях. Так, когда женщина говорит, что приближается к оргазму, партнёр должен продолжать действия с той же силой давления и скорость, объяснила Энгл. Сексолог также посоветовала оказывать воздействие на вход во влагалище.

«Клитор для оргазма имеет решающее значение, но это не значит, что нужно трогать только его», — отметила врач.

В заключении Джиджи Энгл призвала не забывать о точке G — зоне на внутренней передней стенке влагалища.

«Попросите партнера надавить ладонью на клитор снаружи, когда он трогает точку G пальцами внутри», — рекомендовала она женщинам.

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#врач
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Ученые выяснили, что якуты стареют быстрее остальных россиян
Clinical Epigenetics: Доказано, что жители Якутии стареют быстрее других россиян
12 января 2024, 03:26

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Исследования учёных показали, что коренное население Якутии стареет быстрее россиян, проживающих в европейской части страны. С результатами можно ознакомиться в научном журнале Clinical Epigenetics, передает портал ННГУ им. Лобачевского (unn.ru).
Согласно выводам представителей Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова и Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук, экстремальные климатические условия ставят якутов в особое положение, и они стареют быстрее на 3-4 года по сравнению с другими жителями европейской части России.

Объединённая команда учёных измерила скорость старения якутов с помощью восьми моделей эпигенетических часов, и обнаружила в генах, ответственных за адаптацию к холоду, метаболизм и процессы старения.

Организм коренных якутов быстро вырабатывает энергию за счет повышенной скорости метаболизма и клеточного цикла, пояснил директор института биологии старения Михаил Иванченко. В результате, уже к 45 годам их тела уже испытывают значительные износы физиологических резервов.

Ранее учёные назвали продукты, опасные для организма и провоцирующие деменцию. Среди них оказались переработанные мясные продукты — например, колбаса или бекон. Специалисты предупредили, что подобные животные белки и жиры могут провоцировать воспаление и увеличивать уровень гормона IFR-1, ускоряющего старение.

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Учёные назвали продукты, провоцирующие деменцию и ускоряющие старение
#якутия
#возраст
#жители
#ученые
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Подмосковным сервисом «Паллиативная помощь» воспользовались более 23 тыс человек
11 января 2024, 20:05

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 23 тыс жителей Московской области посетили онлайн-сервис «Паллиативная помощь» за всё время его работы. Такой статистикой поделились в пресс-службе Мингосуправления региона.
«Посвящённый оказанию паллиативной медицинской помощи сервис был запущен в Подмосковье в апреле прошедшего года. Наиболее популярными у жителей стали разделы о правах пациентов, об оказании паллиативной помощи, а также «Школа пациента», – рассказал директор разработавшей сервис ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.
Как напомнили в министерстве, портал содержит информацию об оказании паллиативной помощи на дому, госпитализации пациентов в профильные стационары, уходе за паллиативными больными, а также полезные статьи и другие разделы.

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#здравоохранение
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#московская область
#подмосковье
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Диетолог Королева: Ожирение может привести к деменции
11 января 2024, 19:58

Фото: istockphoto.com/Antonio_Diaz

Доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что между ожирением способно влиять на когнитивные функции и даже способно привести к деменции.
«Абдоминальное ожирение является следствием нерационального питания, что не может не сказаться на здоровье гиппокампа — одного из важных отделов человеческого мозга, отвечающего за эмоции и память. Клетки такого жира имеют плотную мембрану и переполнены достаточно агрессивными воспалительными молекулами, которые ведут к уменьшению зоны гиппокампа. Объём этой области мозга напрямую связан с его функцией, и чем дольше человек является обладателем жира, тем меньше становится его гиппокамп. Как следствие, прогрессивное снижение памяти, что в итоге может привести к деменции», — объяснила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

Она добавила, что вышеупомянутый тип ожирения формируется из-за неправильного режима питания, в частности, длинных голодных отрезков времени, а также употребления рафинированной пищи с высоким уровнем жира и низкой питательной ценностью.

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#здоровье
#память
#человек
#ожирение
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Врач Орловский рекомендовал «сердечникам» щадящий режим при перемене погоды
11 января 2024, 19:44

Фото: istockphoto.com/Lacheev

Заведующий кардиологическим отделением Видновской КБ Дмитрий Орловский заявил, что резкие перепады погоды зимой больше всего влияют на здоровье людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Поэтому, считает врач, таким людям в периоды переменчивой погоды надо с особенной внимательностью относится к своему здоровью. Так, он рекомендовал не переутомляться, а при ухудшениях состояния обращаться к врачу.

«Следует строго контролировать артериальное давление и пульс и строго принимать все рекомендуемые препараты, назначенные лечащим врачом. Важно не упускать из внимания симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии серьезных заболеваний. Например, боли в груди давящего, жгучего характера с иррадиацией в левую руку, лопатку, резкое течение артериальной гипертензии являются поводом для незамедлительного обращения к врачу», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Орловский.

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#врач
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