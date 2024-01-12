Врач раскрыл, как защититься от самого опасного гриппа

Фото: IStock/monstArrr_
В конце декабря в России отметили рост заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и гриппом А. По данным Роспотребнадзора и НИИ гриппа имени Смородинцева, уровень заболеваемости на начало января составляло 128,1 случая на 10 тысяч населения. Это превышает базовую норму на 83%. Как рассказал «Радио 1» врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, все три вируса одновременно циркулируют в обществе, из-за чего россияне болеют чаще.
«Эта ситуация возникла из-за того, что предыдущие три сезона у нас кроме коронавируса ничего не было, а коронавирус был волнами. И в этом сезоне нам приходится отдуваться за все эти пропущенные сезоны. Иммунная система забывает, как бороться с этими вирусами, она их просто не запоминает надолго», — отметил специалист.Врач подчеркнул, что во времена пандемии коронавируса, ОРВИ и грипп не фиксировались из-за масочного режима, который сдерживал распространение вирусов. Сегодня, когда носить маски не заставляют, люди снова подвергаются заражению.
«У нас был сезон, когда даже ОРВИ никто не болел, все болели только коронавирусом, — настолько эти меры оказались эффективными. А сейчас никаких барьеров нет, поэтому всё, что мы плотиной сдерживали, обрушилось в этом сезоне. Но, конечно, если сравнивать данные статистики по ОРВИ и гриппу с ковидным временем, то цифры просто чудовищные, а если сравнивать с доковидными временами, то ничего особенного нет, кроме опасного гонконгского гриппа», — заметил собеседник.По его словам, гонконгский грипп считается самым опасным из всех. Но чтобы защититься от него, достаточно обычной тканевой маски.
«Чтобы заразиться гриппом, нужно достаточно много вируса. А сама капля аэрозоля, на которой и так большое количество вирусов сидит, крупная, поэтому она в маске застревает и человек по идее защищён», — заметил Болибок.Читайте также:
В РФ началась тройная вирусная эпидемия
Врач Иванов предложил ввести ограничения для прерывания распространения простуд
SHOT: С поезда Москва — Симферополь сняли 10 детей и отправили в больницу
Екатерина Шмакова