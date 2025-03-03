«Человека просто растерзали»: Мать Елены Блиновской прокомментировала приговор суда

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Мать Елены Блиновской после вынесенного судом приговора заявила, что ее дочь просто растерзали, пишет Shot.
«Да человека просто растерзали. Вы как будто этого не понимаете, а?», — сказала женщина.
Больше журналистам она ничего говорить не стала.
Напомним, Савеловский суд столицы приговорил королеву марафонов к пяти годам колонии общего режима, а также конфисковал в счет государства загородный особняк Блиновской в подмосковной Истре, дом в Ялте, машины Mitsubishi, моторную лодку, мотоцикл, а также имущество в Марий Эл и в Адыгее. Кроме того, с Блиновской взыскали 587 млн рублей.
Часть срока Блиновская уже отбыла в СИЗО. По предварительным подсчетам, она выйдет на свободу в августе 2028 года, если не освободится ранее по УДО.
Блиновскую арестовали весной 2023 года, подозревая в уклонении от уплаты налогов. На сегодня ее задолженность составляет примерно 1,2 миллиарда рублей.
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Элина Позднякова