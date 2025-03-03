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«Человека просто растерзали»: Мать Елены Блиновской прокомментировала приговор суда

Мать Елены Блиновской заявила, что ее дочь просто растерзали
Фото: iStock/simpson33

Фото: iStock/simpson33

Мать Елены Блиновской после вынесенного судом приговора заявила, что ее дочь просто растерзали, пишет Shot.
«Да человека просто растерзали. Вы как будто этого не понимаете, а?», — сказала женщина.

Больше журналистам она ничего говорить не стала.

Напомним, Савеловский суд столицы приговорил королеву марафонов к пяти годам колонии общего режима, а также конфисковал в счет государства загородный особняк Блиновской в подмосковной Истре, дом в Ялте, машины Mitsubishi, моторную лодку, мотоцикл, а также имущество в Марий Эл и в Адыгее. Кроме того, с Блиновской взыскали 587 млн рублей.

Часть срока Блиновская уже отбыла в СИЗО. По предварительным подсчетам, она выйдет на свободу в августе 2028 года, если не освободится ранее по УДО.

Блиновскую арестовали весной 2023 года, подозревая в уклонении от уплаты налогов. На сегодня ее задолженность составляет примерно 1,2 миллиарда рублей.

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Суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии
03 марта 2025, 14:50

Фото: iStock/Michał Chodyra

Савеловский суд Москвы приговорил королеву марафонов Елену Блиновскую к пяти годам колонии, пишет Telegram-канал «112».
Прокурор требовал для Блиновской наказание в виде лишения свободы, а также конфискации её имущества. Суд конфисковал в пользу государства загородный особняк Блиновской в подмосковной Истре, дом в Ялте, машины Mitsubishi, моторную лодку, мотоцикл, а также имущество в Марий Эл и в Адыгее. Кроме того, с Блиновской взыскали 587 млн рублей.

Наказание Блиновская будет отбывать в колонии общего режима.

Напомним, Блиновская дробила бизнес и распределяла доход от продажи своих курсов по мелким фирмам и ИП, которые работали по упрощённой системе налогообложения. Это дало ей возможность уйти от налогов на миллиард.

Shot подсчитал, что королева марафонов проведёт в колонии три года и пять месяцев. Она провела в СИЗО год и 19 дней, где один день равен полутора дням в колонии общего режима. На свободу блогер, предварительно, выйдет в августе 2028 года, если отсидит срок до конца. Однако после отбытия трети срока она сможет подать заявление на УДО.

Блиновскую арестовали весной 2023 года, подозревая в уклонении от уплаты налогов. На сегодня ее задолженность составляет примерно 1,2 миллиарда рублей.

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#суд
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Первые полеты импортозамещенных МС-21 и SJ-100 состоятся в этом году — Алиханов
03 марта 2025, 13:46

Антон Алиханов (Фото: kremlin.ru)

Первые полеты импортозамещенных самолетов МС-21и SJ-100 состоятся уже в этом году. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Уточняется, что речь идет про первое полугодие.
«Первые полеты полностью импортозамещенных самолетов МС-21 с двигателем ПД-14 и SJ-100 с двигателем ПД-8 планируем в течение первого полугодия», — процитировало Алиханова ТАСС.
Он добавил, что затем предполагаются сертифицированные испытания. Кроме того, по словам чиновника, уже изготовлены первые образцы легкомоторника «Байкал».

«Также продолжается работа по созданию легкого самолета "Байкал", изготовлено три образца», — пояснил Алиханов.
Журналисты подчеркнули, что он будет использоваться на севере страны для «нужд Дальнего Востока».

Ранее Алиханов комментировал, вернется ли зарубежный автопром в РФ.

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#самолёты
#импортозамещение
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Синоптик прокомментировала прогноз, обещающий +14 градусов на 8 марта
Синоптик Позднякова: +14 градусов на 8 марта вряд ли будет
03 марта 2025, 13:45

Фото: iStock/yulenochekk

Март официально вступил в свои права. Многие синоптики прогнозируют на праздничные выходные (8 и 9 марта) +14 градусов тепла. Правда ли это?
Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» сообщила, что 8 марта температура воздуха приблизится к отметке 7 градусов.

«Некоторые модели показывают, что температура воздуха может достигнуть даже рекордных значений 8 градусов. Так было в памятном и комфортном 2020 году. Поэтому будем надеяться, что погода не обманет нас на праздники, радуя солнцем и теплом», — отметила специалист.

По ее словам, к слухам о температуре 14 в весенние праздники нужно относиться с осторожностью, потому что разные устройства показывают разное.

«Самое главное, чтобы было солнышко, чтобы эта снежная каша, которая будет на дорогах, постепенно исчезала, и вновь асфальт становился сухим и готовым принимать солнечные лучи», — прокомментировала синоптик.

Она предупредила, что сейчас наблюдается неустойчивый магнитный фон, что может сказаться на самочувствии.

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#8 марта
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#прогноз погоды
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«Январская погода»: Синоптик предупредила, каким будет март в Москве и области
Синоптик Позднякова: погода в марте может напоминать январскую
03 марта 2025, 13:27

Фото: iStock/Oleg Elkov

По календарю официально наступил март, однако погода в Москве и области хмурая, прохладная.
Главный специалист информационного агентства Метеоновости Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» сообщила, что в марте может быть январская погода.

«Она не прям январская, но то, что у нас снежок, напоминает о продолжающейся зиме, которая еще владеет столичным регионом. Пока что погода будет определять атлантические циклоны. Большую часть недели погода будет облачная, с осадками различной интенсивности: мокрый снег с дождем. Но температура воздуха все равно остается выше климатической нормы, и она как раз совсем не зимняя», — поделилась синоптик.

По ее прогнозам, предстоящие несколько дней минимальная температура в Москве будет от -1 до 2 градусов.

«Завтра начнет усиливаться ветер, хотя он будет западный, но за счет высокой влажности воздуха будет ощущение, что на улице теплее не стало», — рассказала специалист.

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#погода
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#прогноз погоды
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Россиянам пригрозили штрафом за предпринимательство на дому
Юрист Пешкова: работать на дому можно с соблюдением норм безопасности и других
03 марта 2025, 12:42

Фото: istockphoto/Visions

Работать на дому можно при соблюдении санитарных норм, а также норм противопожарной безопасности и других. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на юриста Евгению Пешкову.
Таким образом в режиме домашнего офиса можно работать консультантом, репетитором, программистом и даже воспитателем детского сада. Вместе с тем запрещено открывать продуктовые магазины, гостиницу, заниматься медицинской и миссионерской деятельностью.

За несоблюдение санитарных норм нарушителей ждет штраф от 500 до тысячи рублей. За использование жилого помещения не по назначению — от тысячи до пяти тысяч рублей. Кроме того, за сопутствующие нарушения, например, за превышение уровня шума, домашние предприниматели заплатят от тысячи до двух тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что могут запретить в России.

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